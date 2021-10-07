نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة نتيجة مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع وإياكم أحداث ونتيجة مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم حيث يستعد جماهير كرة القدم السورية والعربية متابعة مباراة سوريا وكوريا الجنوبية ظهر اليوم الخميس السابع من شهر أكتوبر من العام 2021، حيث ستقام مباراة سوريا وكوريا ضمن منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها بقطر في شهر ديسمبر من العام 2022.

ويأمل جماهير كرة القدم السورية تحقيق الفوز الأول لهم في منافسات هذه المجموعة، إذ أن المنتخب السوري خاض حتى الآن مبارتين فقط في هذه المجموعة، واستطاع المنتخب السوري حصد نقطة وحيدة فقط من تعادله أمام الأبيض الإمااراتي، بعد تلقيه الخسارة في المباراة الافتتاحية بالمجموعة أمام المنتخب الإيراني، ليأتي بذلك المنتخب السوري في جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة فقط.

على الجانب الآخر فيدخل المنتخب الكوري وعينه على الفوز بنقاط المباراة الثلاثة من أجل الابتعاد بالمركز الثاني عن أقرب منافسيه، وبلوغ صدارة هذه المجموعة، وإن كان بشكل مؤقت، ويدخل المنتخب الكوري مباراة اليوم وفي رصيده أربع نقاط فقط، إذ أن المنتخب الكوري تعادل في أول مباراة له أمام المنتخب العراقي، قبل أن يتمكن من الفوز في ثاني المباريات على نظيره اللبناني، ويعول جماهير كرة القدم في كوريا على خدمات نجم المنتخب الأول الكوري سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام الإنجليزي.

موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة سوريا وكوريا الجنوبية ظهر اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية ظهر اليوم الخميس من خلال شاشة قناة SSC 7 على أن يقوم بالتعليق الوصوف التفصيلي على أحداث المباراة المعلق خالد المديفر، كما أن مباراة سوريا وكوريا الجنوبية ستكون منقولة عبر شاشة قناة الرابعة العراقية، بالإضافة إلى أن قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمية على اليوتيوب ستقوم بالنقل الحي والمباشر لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية.