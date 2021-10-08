نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السودان وغينيا القادمة 2021/10/09 والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة وترتيب المجموعة في المقال التالي
موعد مباراة السودان وغينيا في الجولة الرابعة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم العام القادم في قطر، بدأ الجمهور السوداني في البحث عن الموعد للمباراة الثانية للمنتخب الغيني في أقل من 3 أيام، بعد أن لعبا المنتخبين الأربعاء الماضي في الجولة الثالثة وانتهت النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما الذي لا يفيد المنتخبين، مباراة الجولة الرابعة يدخلها المنتخبين بهدف تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، على أمل المنافسة على البطاقة المؤهلة للمرحلة النهائية والحاسمة في التصفيات الأفريقية، اللقاء يقام على ملعب إدرار وينقل عبر قناة الاتحاد الدولي على يوتيوب، وفيما يلي موعد اللقاء وترتيب المجموعة بعد أنتهاء الجولة الثالثة من المجموعة.
موعد مباراة السودان وغينيا القادمة
- 13.00 : بتوقيت غرينتش .
- 14.00 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.
- 15.00 : بتوقيت دولة السودان، مصر، ليبيا.
- 16.00 : بتوقيت المملكة العربية السعودية، قطر.
- 17.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.
ترتيب جدول المجموعة بعد نهاية الجولة الثالثة
|المنتخب
|الترتيب
|المغرب
|المركز الأول برصيد 6 نقاط من مباراتين.
|غينيا بيساو
|المركز الثاني برصيد 4 نقاط من خوض 3 مباريات
|غينيا
|المركز الثالث برصيد 2 من مباراتين
|السودان
|في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة
مباراة السودان وغينيا في الجولة الرابعة
بعد تعادل السودان بهدف لمثله مع غينيا في الجولة الماضية، فقد الفريق فرصة الصعود للمرحلة الحاسمة والنهائية من التصفيات، خاصة في ظل تفوق المغرب الكاسح على غينيا بيساو والفوز بخماسية دون رد، ليرفع رصيده ل 6 نقاط من مباراتين، يخوض أبناء السودان اللقاء بهدف تحسين الترتيب في المجموعة، وترك أنطباع طيب عن صقور الجديان في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
القنوات الناقلة مباراة السودان ضد غينيا
تنقل جميع المباريات في تصفيات المونديال عبر قناة الاتحاد الدولي على اليوتيوب لجميع الدول، ومباراة السودان ضد غينيا سوف تنقل عبر القناة للجمهور السوداني الراغب في مشاهدة اللقاء بصورة مباشرة، وفيما يلي التشكيل المتوقع للسودان.
التشكيل المتوقع للسودان ضد غينيا
- حراسة المرمى ” أبو عشرين “.
- الدفاع ” صلاح نمر، محمد أحمد، وليد حسن،فارس عبد الله.
- الوسط ” رمضان عجب، صلاح عادل، الشغيل، أطهر الطاهر، أحمد حامد”.
- الهجوم ” محمد عبد الرحمن”.
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