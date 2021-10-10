نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق والإمارات تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيكون ملعب ستاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي مسرحاً لإقامة أحداث مباراة العراق والإمارات مساء يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر أكتوبر من العام الحالي 2021، حيث ستكون مباراة العراق والإمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2022 والمقرر أن تقام منافساتها على الأراضي القطرية في شتاء 2022.

مباراة العراق والإمارات لاتقبل القسمة على اثنين

ويسعى كلا المنتخبين العربيين إلى تحقيق أول فوز لهما بالمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث خاض المنتخبان: العراقي والإماراتي ثلاث مباريات حتى الآن، ولم يتمكنا من تحقيق الفوز في هذه المباريات، لذا فإنه من مصلحة الفريقين فوز أحدهما في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة.

المنتخب الإماراتي صاحب الأرض والجمهور يدخل هذه المباراة وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب، المنتخب الإماراتي نجح في حصد النقطتين من التعادل مع منتخبي: سوريا ولبنان، إلا أنه تلقى الخسارة على يد المنتخب الإيراني في الجولة الماضية، ليأتي المنتخب الإماراتي في ثالث ترتيب هذه المجموعة.

على الجانب الآخر فإن حال المنتخب العراقي لم يكن أفضل من حال نظيره الإماراتي، فمنتخب أسود الرافدين نجح في حصد نقطتين هو الآخر من ثلاث جولات، إذ أنه تعادل مع المنتخب الكوري في المباراة الافتتاحة، قبل أن يتلقى الخسارة في الجولة الثانية على يد المنتخب الإيراني، ثم تعادل مع المنتخب اللبناني سلبياً في مباراة الجولة الماضية، ليحتل المنتخب العراقي المركز الخامس وقبل الأخير، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث، والمؤهل لمباراة المحلق الآسيوي من هذه المجموعة.

موعد مباراة العراق والإمارات

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة العراق والإمارات مساء يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت أبوظبي، الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

هذا ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لمباراة العراق والإمارات العربية المتحدة في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 مساء الثلاثاء المقبل من خلال شاشة قناة SSC 4 على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق حماد العنزي.