نتيجة مباراة سوريا ولبنان تصفيات كأس العالم 2022

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عمر شويل - جدة مباراة سوريا ولبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، يحل منتخب لبنان ضيفاً على نظيره السوري مساء يوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث ستقام المباراة بين سوريا ولبنان على أرضية ملعب ستاد الملك عبدالله الثاني بالعاصمة الأردنية عمان.

ترتيب سوريا ولبنان في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية

المنتخب السوري يدخل المباراة وعينه على الفوز من أجل العودة من جديد للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى بالتصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وكان المنتخب السوري قد تلقى الخسارة في أولى مبارياته بهذه المجموعة على يد المنتخب الإيراني، ثم تعادل في الجولة الثانية مع منتخب لبنان، إلا أنه تلقى خسارة في الدقائق الأخيرة بهدفين لهدف على يد المنتخب الكوري الجنوبي في الجولة الثالثة من منافسات هذه المجموعة.

ويدخل المنتخب السوري مباراته الرابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وهو في المركز السادس والأخيرفي جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية برصيد نقطة وحيدة فقط، إلا أن الآمال لاتزال قائمة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى، أو حتى التأهل إلى مباراة المحلق الآسيوي من خلال الحصول على المركز الثالث في هذه المجموعة.

على الجانب الآخر فحال المنتخب اللبناني أفضل بعض الشئ من جاره السوري، المنتخب اللبناني قبل هذه المباراة المرتقبة أمام نظيره السوري يدخل محتلاً المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطتين جمعهم المنتخب اللبناني من التعادل مع الإمارات، والعراق، وتلقى خسارة وحيدة فقط على يد المنتخب الكوري الجنوبي.

موعد مباراة سوريا ولبنان

هذا وسيتم إقامة مباراة سوريا ولبنان مساء يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من أكتوبرمن العام 2021، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت العاصمة السورية دمشق، السابعة مساءً بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ولبنان

هذا ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة سوريا ولبنان من خلال شاشة قناة SSC 5 على أن يقوم بالتعليق والوصف التفصيلي على أحداث لعبة سوريا ولبنان المعلق فهد الدريبي، كما أن قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع اليوتيوب ستقوم بنقل أحداث مباراة سوريا ولبنان بشكل مجاني لكافة المتابعين.

نتيجة مباراة سوريا ولبنان

نتيجة مباراة سوريا ولبنان الآن 1-0

انطلقت قبل قليل أحداث لعبة سوريا ولبنان في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وسنتابع وإياكم أحداث المباراة وسنطلعكم على كل ماهو جديد فتابعوا معنا.

ومع بداية أحداث شوط المباراة الأول بين سوريا ولبنان في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المرهلة لنهائيات كأس العالم 2022 نجح المهاجم السوري عمر خربين من تسجيل أول أهداف المباراة لصالح نسور قاسيون، التعادل السلبي استمر حتى الدقيقة العشرين من عمر المباراة إلى أن أتى السوري عمر خربين ليهز شباك المنتخب اللبناني في هذه الدقيقة معلناً تقدم بلاده بهدف دون رد.