نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي مروى القادمة ضد غورماهيا الكيني في دور ال32 في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة أهلي مروى القادمة في دور ال32 بكأس الكونفدرالية، حيث تنطلق من جديد مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بمباريات الجولة الأولي من دور ال32 في كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما ستنطلق أيضاً مباريات دوري أبطال أفريقيا، وسوف تقام مباراة أهلي مروى السوداني القادمة في دور ال32 من كأس الكونفدرالية ضد غورماهيا الكيني، الجمعة الموافق 15\10\2021 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السودان ومصر وليبيا، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يستضيف نادي أهلي مروى نظيره غورماهيا الكيني الجمعة القادمة.

يدخل أهلي مروى السوداني المباراة برغبة قوية في تحقيق أولى الانتصارات، وجعل هذه المباراة هي الانطلاقة لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة، والمضي قدماً في كأس الكونفدرالية وتقديم مباراة قوية، كما يسعى نادي أهلي مروى لاستغلال عامل الأرض لصالحه في مباراة الذهاب هذه، ونخطي عقبة غورماهيا الكيني في دور ال32، والصعود إلى الأدوار القادمة في كأس الكونفدرالية.

بينما يسعى نادي غورماهيا الكيني لتقديم عرض قوي أمام الفريق السوداني، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في المباراة القادمة مباراة العودة، وتخطي عقبة دور ال32 أمام أهلي مروى السوداني، واستكمال مشوار البطولة الصعب والمضي قدماً فيها، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة بين الفريقين، مباراة ستكون هجومية من الفريق السوداني بهدف تحقيق هدف مبكر والتفكير في الهدف الثاني، حتى يذهب إلى كينيا بنتيجة مريحة ومطمئنة.

موعد مباراة أهلي مروى القادمة

سوف تنطلق المباراة يوم الجمعة القادم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السودان ومصر وليبيا، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 17:00 الخامسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

القنوات الناقلة للمباراة

لم يتم تحديد قناة ناقلة للمباراة حتى الآن. لكن من المتوقع أن يتم نقل المباراة على قناة الملاعب السودانية. كما يحق للبلد المضيف أن تنقل جميع المباريات التي تقع على أرضها على التردد الأرضي فقط. وعند ورود جديد بشأن القنوات الناقلة لمباراة أهلي مروى السوداني وغورماهيا الكيني سنوافيكم بها في الحال. كما لم يتم تحديد معلق المباراة.

بطاقة مباراة أهلي مروى وغورماهيا الكيني