نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة النصر والوحدة اليوم عبر تردد قناة ssc الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والوحدة اليوم، حيث ينتظر الكثير من عشاق الكرة العربية المباراة الهامة بين فريقي النصر والوحدة، حيث يتم لعب المباراة في إطار الدوري بربع النهائي من البطولة الخاصة بدوري أبطال آسيا، ويتم لعب المباراة بعد أن تم الانتهاء من فترة لعب المباريات الدولية، وقد حقق الفريق الإماراتي الوحدة النجاح بالوصول الي الدور الـ8 من البطولة القارية التي يتم لعبها سنوياً، حيث حقق الفوز علي الشارقة الإماراتي من خلال الفوز بركلات الترجيح، فيما فاز فريق النصر السعودي العالمي علي فريق تراكتور الإيراني بهدف وحيد دون رد، وسوف نوضح لكم موعد مباراة النصر والوحدة والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة النصر ضد الوحدة

تلعب مباراة النصر والوحدة الإماراتي في يوم السبت الذي يوافق يوم 16-10-2021، ويتم لعب المباراة علي ملعب مرسول بارك الذي يعد من أفضل الملاعب علي مستوي العالم، ويتم السماح بحضور الجماهير خلال تلك المباراة.

وقد أعلن مدرب فريق النصر المدرب الذي تولي تدريب الفريق جديداً وهو بيدرو إيمانويل، بأنه يسعى إلى نيل وجذب ثقة الجماهير ودخول قلوب عشاق الفريق من خلال الفوز علي فريق النصر، والعمل علي التأهل وبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة الخاصة بدوري أبطال آسيا، ومساعدة الفريق علي عود الانتصارات محليًا وقاريًا.

وفي سياق آخر يأمل فريق الوحدة في تعويض وتحسين الترتيب الخاص به في بطولة الدوري الإماراتي بتحقيق فوز قاري وهام خلال مباراته ضد النصر العالمي، حيث يحتل فريق الوحدة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 8 نقاط فقط ويقل عن الفريق المتصدر بفارق 6 نقاط كاملة وهو فريق العين الإماراتي.

تردد قناة ssc لمتابعة المباراة

يستطيع أي مشاهد عربي أن يتابع ويشاهد أحداث مباراة ربع بطولة آسيا للأندية بين كل من فريق النصر السعودي والوحدة الإماراتي من خلال تردد قناة ssc علي القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، ومن الممكن لجميع عشاق كرة القدم استقبال التردد الجديد لقناة ssc من خلال التفاصيل الأتية: