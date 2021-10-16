موعد مباراة الهلال وبيروزي الإيراني اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب مرسول بارك في المملكة العربية السعودية مباراة فريق الهلال السعودي ضد بيرسيوليس الإيراني، اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يشهد الدور مباراة قوية في افتتاح المباريات لمنطقة غرب آسيا، حين تقام مباراة النصر والوحدة الإماراتي في السادسة مساءاً، قبل أن يقام موعد مباراة الهلال وبيروزي الإيراني اليوم في التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل الزعيم في مواصلة مشواهر الناجح في البطولة نحو تحقيق اللقب، والعودة لمنصات التتويج من جديد، والتي اعتلاها الموسم قبل الماضي بنجاح، قبل أن يتم إقصاؤه الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه، رغم ضمانه وقتها تخطي مرحلة المجموعات.

الهلال ضد بيروزي في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم تحقيق الفوز، وتخطي وصيف البطولة إلى الدور نصف النهائي، في مهمة لن تكون سهلة بالمرة على فريق الهلال، والساعي لمواصلة مشواره الذي بدأه في مرحلة المجموعات، وتمكن من تخطيه بعدما تواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الاولى، بفارق الأهداف عن فريق استقلال دوشنبه، وبنفس رصيد النقاط الذي بلغ عشر نقاط جمعها الفريق السعودي من خوض ست مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مبارتين،

الهلال في دور الستة عشر واجه فريق استقلال طهران الإيراني في مباراة قوي، وتخطاه بهدفين دون رد سجلهما كلاً من جوميز، وسالم الدوسري، ليتأهل لملاقاة فريق إيراني آخر في مباراة قوية، والفريق خاض مؤخراً مباراة ودية قوية ضد التعاون انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف سجلها كلاً من جوميز، لوسيانو فييتو، ومصعب الجومير مقابل هدفين للتعاون.

موعد مباراة الهلال وبيروزي الإيراني اليوم

السبت الموافق 16 أكتوبر 2021.

9:00 بتوقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، قطر، البحرين، الأردن، لبنان، اليمن، وفلسطين.

8:00 بتوقيت ليبيا، ومصر.

7:00 بتوقيت الجزائر، وتونس.

10:00 بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة الهلال وبيروزي