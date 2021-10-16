نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة نتيجة مباراة الهلال اليوم AFC وبيرسيبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة الهلال اليوم AFC في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، حيث يواجه نادي الهلال اليوم فريق بيرسيبوليس الإيراني على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما أقيمت اليوم أيضاً مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي ضمن مباريات ربع النهائي أيضاً، وقد انتهت مباراة النصر اليوم بفوز نادي النصر على الوحدة بنتيجة خمسة أهداف للفريق السعودي مقابل هدف واحد للفريق الإماراتي، وفي انتظار انطلاق صافرة البداية لمباراة الهلال اليوم، فمن خلال المقال يمكنكم التعرف على القنوات التي تنقل مباراة الهلال ضد بيرسبوليس الإيراني، بالإضافة إلى نتيجة مباراة الهلال وتشكيلة الفريق اليوم.

نتيجة مباراة الهلال اليوم AFC

دقائق قليلة وتبدأ مباراة نادي الهلال السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ضد نادي بيرسيبوليس الإيراني، حيث تستضيف العاصمة الرياض مباراة اليوم المرتقبة، وينتظر محبي وعشاق كرة القدم السعودية بشكل عام، ومحبي ومشجعي فريق الهلال السعودي على وجه التحديد انطلاق مباراة الزعيم اليوم، أما عن تذاكر مباراة الهلال، فقد تم طرح تذاكر المباراة عبر موقع تذاكر الهلال ليتم نفاذها بعد طرحها بنصف ساعة تقريباً.

وبعد فوز نادي النصر بخماسية على نادي الوحدة الإماراتي، فمن المحتمل أن يكون نصف النهائي سعودي من الطرفين، وذلك في حال فوز الهلال في المباراة المنتظر بدايتها بعد قليل، وقد بدأ الاستوديو التحليلي الموحد لمباراتي الهلال والنصر اليوم اعتباراً من الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم، وسيتم التعليق على مباراة الهلال بصوت المعلق سمير المعيرفي.

وقد تم الإعلان من جانب شركة الرياضة السعودية SSC الفضائية عن نقلها مباراة الهلال اليوم عبر شاشة قناة SSC 7 HD المفتوحة على القمر الصناعي عربسات بدر 6، والتي يمكنكم الحصول عليها الآن من خلال ضبط تردد قنوات SSC الرياضية المجانية وفق طريقة تنزيل قنوات SSC الموضحة عبر موقع ثقفني، ويمكنكم متابعتنا للتعرف بشكل مباشر على نتيجة مباراة الهلال اليوم AFC وبيرسيبوليس الإيراني.

تشكيلة الهلال اليوم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تم الإعلان بشكل رسمي عبر حساب نادي الهلال السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تشكيلة الزعيم اليوم في مواجهة الفريق الإيراني بربع نهائي دوري الأبطال تحت قيادة المدرب ليوناردو جارديم، حيث جاءت تشكيلة الفريق الأساسية كالتالي:

عبد الله المعيوف. محمد البريك. جانغ هيون سو. على آل بليهي. ناصر الدوسري. محمد كنو. سلمان الفرج. موسى ماريغا. ماثيوس بيريرا. سالم الدوسري. بافيتيمي غوميز. دكة البدلاء: حبيب الوطيان – عبد الله الجدعاني- حمد البامي – متعب المفرج – محمد جحفلي – مد الله العليان – مصعب الجوير – عبد الله الحمدان – عبد الله رديف – صالح الشهري.

بطاقة مباراة الهلال اليوم التوقيت والقنوات الناقلة

يحظى فريق الهلال السعودي على شعبية كبيرة ليس فقط داخل الأراضي السعودية وإنما بالوطن العربي كافة، لذلك يتم البحث بشكل كبير في الوقت الحالي عن بطاقة مباراة الزعيم المقرر بدايتها بعد قليل، فمن يرغب في التعرف على توقيت مباراة الهلال اليوم والقنوات الناقلة للمباراة، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

المباراة الهلال السعودي x بيرسبوليس الإيراني البطولة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021م الموعد والتوقيت السبت 16 أكتوبر 2021م في تمام الساعة 9:00م الملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز القنوات الناقلة قناة SSC 7 HD الرياضية

كما نتابع بشكل مستمر لمجريات وأحداث المباراة لمكي ننقلها لمتابعي موقع ثقفني لحظة بلحظة لمعرفة نتيجة مباراة الهلال اليوم AFC ضد الفريق الإيراني.