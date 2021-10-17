نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع الصدرة موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب جمهور كرة القدم في المملكة العربية السعودية، المباراة المنتظرة بين فريقي الاتحاد وضمك في الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطلق على تلك المباراة بصراع الصدارة، فالفريق الفائز في تلك المباراة سوف يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحل فريق الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على نادي ضمك في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة لها في صراع الصدارة بالدوري السعودي

تعد مباراة الاتحاد وضمك اليوم واحدة من أهم المباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي، ففريق ضمك يحتل وصافة الدوري السعودي برصيد 14 نقطة ، بينما يحتل فريق الاتحاد قمة الجدول برصيد 16 نقطة، ويسعي فريق ضمك خاصة بعد النتائج الأخيرة له، إلى الصعود إلى قمة ترتيب الجدول، خاصة أنه استطاع الفوز في 4 مباريات وتعادل في اثنين وخسر مباراة واحدة فقط، أما فريق الاتحاد فقد حصل على 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وسوف تقام مباراة الاتحاد وضمك في نهائي منافسات الجولة الثامنة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة بتوقيت السعودية، الخامسة و25 بتوقيت القاهرة وذلك على استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وسوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة على القنوات السعودية الرياضية SSC من خلال الاستديو التحليلي الذي سوف يقام قبل المباراة وبعدها للتعليق على أحداث تلك المباراة الهامة والقوية في صراع الصدارة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التشكيل المتوقع للاتحاد في مباراة اليوم:-

من المتوقع أن يكون يخوض فريق الاتحاد مباراة صراع القمة اليوم ضد فريق ضمك بالتشكيل الآتي والذي يقوده اللاعب المصري أحمد حجازي:-

مارسيلو جروهي، رومارينيو، كريم الأحمد، عبد الإله المالكي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، حمدان الشمراني، سعود عبد الحميد، فهد المولد، رومارينيو عبد الرحمن العبود.

وسوف تقام اليوم في ختام الجولة الثامنة من الدوري السعودي مباريات أخري مثل وهي مباريات الفتح والتعاون، والحزم والفيصلي، وتم تأجيل مباراة الهلال والنصر للاشتراك في بطولة دوري الأبطال بأسيا.