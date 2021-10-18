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عمر شويل - جدة mrsoolparktickets حجز تذاكر الهلال والنصر التي تقام مساء الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، تيكيت مكس، على الموقع الرسمي للنادي بعد أن أعلن عن موعد المباراة وأيضا موعد حجز تيكيت الذهاب إلى المباراة النصف نهاية لتشجيع الفريق السعودي والتي تأتي ضمن إطار نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة 1443 والتعريف بأسعار التذاكر.

تيكيت ميكس mrsoolparktickets حجز تذاكر الهلال والنصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا 1443

حيث تستمر المباريات الكبيرة ذات الجماهيرية العريض للفريق السعودي، وذلك بمتابعة القنوات الناقلة لتلك المباريات في حال قرر المشجع متابعة المباريات من المنزل، وبعد قرارات المملكة الأخيرة برفع الحظر على التجمعات وتخفيف القيود بسبب تراجع كبير في أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا وتحصين فئات الشعب منه، يقوم مشجعو الفرق السعودية بالبحث عن كيفية الحجز الإلكتروني للمباريات التي تشارك فيها الفرق القومية والتعرف على الآلية الخاصة بالحجز وأسعار التذاكر.

ملعب مرسول بارك

الملعب الإماراتي الكبير الذي تقام فيه العديد من المباريات القارية الهامة، وخاصة دوري ابطال آسيا، وقد استضاف مباراة ربع نهائي البطولة بين فريقي النصر والوحدة وأعلن استضافته لمباراة نصف النهائي، ويحل فريقي الهلال والنصر ضيفين على الملعب الأوليمبي الكبير ويتاح حضور المباريات عن طريق حجز تذاكر الحضور أونلاين مع الالتزام بمواعيد الحجز والتعرف على الأسعار والمقاعد الشاغرة.

مباراة الهلال والنصر

تقام مباراة الهلال والنصر في إطار نصف نهائي دوري أبطال اسيا مساء الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 على ملعب مرسول بارك، وذلك بعد تغلب الفريق السعودي على نظيره الإماراتي ،مباراة الهلال والوحدة” بخماسية مقابل هدف واحد وتأهله لمباراة النصف نهائي ليلتقي فريق النصر ليتنافسا معا على مقعد التأهل للمباراة النهائية الكبيرة.

“تيكيت ميكس” تذاكر مباراة الهلال والنصر

أعلن الموقع الرسمي لنادي مرسول بارك استضافة النادي للمباراة النصف نهائية بين الهلال والنصر على أن يتم توقف الموقع عن حجز تذاكر المباراة في الأماكن خلف المرمي الخاص بكل فريق حيث بيعت جميع تذاكر هذه الأماكن للقوة الزرقاء وفرسان العالمي وهما رابطة فريقي الهلال والنصر لتشجيع الفريقين بالملعب، بينما أعلن إعادة فتح باب الحجز من جديد للأماكن الشاغرة الأخرى ابتداء من الاثنين الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة،

موعد مباراة الهلال Vs النصر

تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

المباراة مباراة الهلال والنصر البطولة مباريات نصف نهائي دوري ابطال آسيا الموعد والتوقيت تقام الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية الملعب ملعب مرسول بارك القنوات الناقلة شبكة قنوات SSC.

القنوات الناقلة للمباراة (مجموعة SSC الرياضية )

يلتقي الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء على تردد القنوات السعودية على تردد 12418 بالاستقطاب الأفقي، معامل الترميز 27500 وتصحيح الخطأ 3/4، ويتم نقل المباراة على قمر عرب سات على استقطاب 26 شرق.

حجز التذاكر على مرسول بارك mrsoolparktickets

يتم الدخول على منصة التذاكر الرياضية الإلكترونية مرسول بارك. كما يمكن الدخول على المنصة الخاصة بمباريات فريق الهلال على المنصة. يقوم المستخدم بالاطلاع على أسعار التذاكر. يتم اختيار ايقونة احجز الآن. يقوم باتباع جميع الخطوات وتحديد ألية الدفع والتوصيل.

أسعار تذاكر ديربي الهلال والنصر

تحدثت المواقع الرياضية عن الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المباريات الربع نهائية والنصف نهائية في دوري أبطال آسيا على منصة الملعب الرسمية، والتي تكون كالتالي: