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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة .. اشتعال الأسعار لحضور صراع نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، والثامنة بتوقيت مصر ضمن مباريات نصف نهائى دوري أبطال آسيا 2021 فهى منافسة شرسة بين فريقين لذا لا تتوقف التساؤلات عن حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة من عشاق الكرة راغبين معرفة متى سيتم طرح تذاكر الهلال و النصر وباحثين عن رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر أونلاين خاصة أن هناك تفاصيل كثيرة متداولة عن أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر فالكل يريد معلومة مؤكدة، بجانب رغبة العديد معرفة القنوات الناقلة مباراة الهلال والنصر القادمة وتردداتها لضبطتها للاستمتاع بالمنافسة القوية بين الفريقين، لتأهل النصر بعدما تجاوز الوحدة الإماراتي بنتيجة 5-1، بينما تأهل الهلال بالفوز على بيرسبوليس الإيراني 3-0 في مواجهات ربع النهائي.
بعد الجدل المثار حول حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة والأماكن المتداولة، أكد ملعب مرسول بارك الرسمي أن رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقعه الإلكتروني الرسمي فقط، ولا وجود لبيعها في مكان آخر.
كم سعر تذاكر مباراة الهلال والنصر
حددت أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر في نصف دوري أبطال آسيا على أن تكون المقاعد مقسمة بالألأسعار على النحو التالي:
- I,E,B,L بـ 75 ريالًا.
- A,M بـ 130 ريالًا.
- F,H بـ 217 ريالًا.
- G بـ 348 ريالًا.
- Sports Lounge بـ 2174 ريال.
- Gallary Lounge بـ 2609 ريالا.
- Gallary Lounge بـ 3044 ريال.
وبلغ سعر تذكر في ديربي الرياض الآسيوي إلى 3478 ريالًا، Membershi Lounge 4500 ريال، و16500 لـ Terrace.
القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال
من المؤكد أن القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال هى شبكة قنوات ssc الرياضية، ويمكن ضبط الترددات كالآتي:
تردد قناة ssc7 المجانية
- التردد: 12523
- الاستقطاب: عمودى
- معدل الترميز: 27500
- التصحيح 4/3
- القمر: نايل سات
تردد قنواتssc بدر
- التردد: 12418
- الاستقطاب: أفقي
- القمر: عرب سات
- معدل الترميز: 27500
بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بحجز تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة .. اشتعال الأسعار لحضور صراع نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة .. اشتعال الأسعار لحضور صراع نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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