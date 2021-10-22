نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيكون جماهير الكرة الفرنسية على موعد مع مباراة هامة ومرتقبة تجمع بين باريس سان جيرمان ومارسيليا مساء يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، حيث يستضيف مارسييا نظيره باريس سان جيرمان على أرضية ملعب فيودروم في ختام منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الفرنسي، وفي قمة منافسات هذه الجولة.

ويرغب جماهير باريس سان جيرمان أن يتمكن فريقهم من العودة من مارسيليا بنتيجة الفوز وتحقيق النقاط الثلاث في هذه المباراة، الفريق الباريسي يدخل هذه المباراة وهو على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة جمعهم فريق العاصمة الفرنسية من الفوز في تسع مباريات، وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة كانت على يد فريق ستاد رين، ليكون بذلك باريس سان جيرمان على قمة الدوري الفرنسي بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه.

ويأمل جماهير باريس سان جيرمان أن يتمكن لاعب الفريق المنضم حديثاً للفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل أول أهدافه بقميص الفريق في الدروي المحلي، حيث لم يتمكن ميسي من التسجيل مع الفريق في الدوري الفرنسي منذ إنضامه للفريق الصيف الماضي، بالرغم من أهدافه الحاسمه مع باريس في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي رجحت كفة الفريق الباريسي في مبارتين بالبطولة الأوروبية للأندية.

على الجانب الآخر فإن فريق مارسيليا يأمل في الفوز على باريس سان جيرمان مستغلاً عاملي الأرض والجمهور من أجل الاقتراب من المقدمة والمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

واستطاع فريق مارسيليا تحقيق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر في مثلهما، ليأتي الفريق في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

هذا وقد تقرر أن تنطلق ضربة بداية مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي مساء يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا الربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي مساء الأحد من خلال شبكة قنوات bein SPORTS.