نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرسول بارك يطرح تذاكر مباراة النصر والاتفاق مجاناً يوم السبت 23 أكتوبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة النصر والاتفاق المجانية يوم السبت الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2021م من جانب الحساب الرسمي لمرسول بارك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أعلن مرسول بارك Mrsool Park عن أن تذاكر الفئة العامة في لقاء النصر ضد الاتفاق مجانية وسيتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني يوم غدٍ، ومن المقرر ان تقام مباراة النصر ضد الاتفاق يوم الأحد الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2021م، فمن يرغب في الحصول على رابط موقع مرسول بارك لحجز تذكرة المباراة القادمة للنصر السعودي، بالإضافة إلى التعرف على أسعار التذاكر وموعد المباراة والقنوات الناقلة، يمكنه ذلك من خلال المقال، كما يمكنكم الحصول على تردد قنوات SSC الرياضية المفتوحة لمتابعة المباريات مجاناً من خلال ثقفني.

تذاكر مباراة النصر والاتفاق مرسول بارك

تم الإعلان اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 22 أكتوبر 2021م من قبل حساب مرسول بارك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن طرح تذاكر النصر القادمة ضد الاتفاق الفئة العامة بشكل مجاني لمن يرغب في حضور المباراة، وقد جاءت هذه المبادرة من قبل نادي النصر وشركة الوسائل السعودية، حيث سيتم فتح المدرجات للفئات العامة بمعلب مرسول بارك أمام الجماهير مجاناً.

كما تم الإعلان عن أن مقاعد كبار الشخصيات جاءت بأسعار تشجيعية، وسيتم السماح بدخول الأطفال مجاناً، وذلك بعد أن تم السماح برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال جماهير كرة القدم لحضور المباريات من جانب وزارة الرياضة، وقد تم إيضاح أسعار تذاكر المباراة والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال الصورة التالية:

موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي

من المقرر وفقاً لجدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أن تقام مباراة النصر والاتفاق يوم الأحد بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أكتوبر الجاري على أرضية استاد مرسول بارك، ويمكنكم الإطلاع على بطاقة المباراة من خلال التالي:

المباراة: النصر X الاتفاق.

الموعد: يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

التوقيت: في تمام الساعة 6:00 بتوقيت السعودية.

استاد المباراة: مرسول بارك.

القنوات الناقلة: قناة SSC 1 HD الرياضية.

ويجب العلم أن أسعار التذاكر الموضحة بالصورة المرفقة لا تشتمل على ضريبة القيمة المضافة، كما تم التأكيد على ضرورة التحصين بجرعتين من لقاح كورونا المعتمد في المملكة كشرط للحضور في مرسول بارك، وسيكون الحضور مقتصراً على الجماهير فوق الـ12 عام فقط.