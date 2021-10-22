نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق فى الدوري السعودي للمحترفين 2021 -22 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، يعد ذلك من ضمن الأشياء التى تهم الكثير من المواطنين فى المملكة العربية السعودية على شبكة الأنترنت وخاصة مشجعي فريق النصر أو الاتفاق وذلك لأن يقومون بالاستمتاع بمشاهدة المباراة فى الاستاد وتشجيع الفريق وذلك من أجل الحصول على المتعة الرياضية للفريق.

حجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق

وفرت السعودية خدمة رقمية للمشجعين من أجل القيام بحجز تذاكر المباريات من خلالها، حيث إن عن طريق هذه الخدمة يتم توفير التذاكر الرقمية التي يتم حضور المباريات عبرها، وتتراوح أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي ما بين 50 ريال للمقاعد العادية وحتى 4500 ريال سعودي للجلوس فى المقصورة الأمامية.

موعد مباراة النصر والاتفاق

يواجهة نادي النصر السعودي نظيره نادي الاتفاق فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين فى الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم، فى يوم الاحد الموافق 24 أكتوبر، وتنقل هذه المباراة فى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة scc الرياضية السعودية، وأيضاً سيتم إذاعة هذه المباراة على شاهد فى أي بي.

شروط حضور مباريات الدوري السعودي

هناك عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر وذلك من أجل حضور مباريات الدوري السعودي لكرة القدم وهي:

يجب إن يكون المشجع حاصل على جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد المتواجد فى المملكة.

لابد من أن يكون المشجع لديه تطبيق توكلنا مفعل.

الالتزام بارتداء الكمامة أثناء حضور مباريات الدوري السعودي.

يجب على المشجع الالتزام بالجلوس في الأماكن المخصصة للمشجعين فقط.

يجب الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي عند الخروج من الاستاد.

طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والاتفاق

يمكن حجز تذاكر المباراة عن طريق القيام بالآتي: