نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن وتركمنستان الأولمبي والقنوات الناقلة في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأردن وتركمنستان الأولمبي القادمة، والمقرر لها الإثنين القادم الموافق 25 أكتوبر الحالي، حيث يحتضن استاد الملك عبد الله الثاني أحداث اللقاء الهام والمرتقب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة، من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة والتي سوف تقام على أرض أوزبكستان.

يسعى منتخب الأردن الأولمبي نحو الفوز بالمباراة الأولى له في التصفيات وإضافة ثلاث نقاط مهمين له في المجموعة، والمنافسة على حجز بطاقة التأهل إلى التصفيات الأسيوية والتي سوف تقام على أرض أوزبكستان، كما يسعى منتخب النشامى لتقديم مباراة وبداية قوية وتحقيق الفوز الأول والحصول على الثلاث نقاط.

في المقابل يسعى منتخب تركمنستان الأولمبي نحو الفوز باللقاء وانتزاع الثلاث نقاط، وإرسال رسالة شديدة اللهجة لجميع منتخبات المجموعة، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا المنتخبين، حيث يسعى كل منتخب لفرض كلمته والانطلاق في التصفيات من الجولة الأولى، كما يرغب كل منتخب في تقديم نفسه بصورة لائقة وتقديم عرض قوي والحصول على نقاط المباراة الثلاث.

موعد مباراة الأردن وتركمنستان الأولمبي

يحتضن استاد الملك عبد الله الثاني أحداث مباراة منتخب الأردن الأولمبي ضد منتخب تركمنستان، ضمن مواجهات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة، وسوف تنطلق المباراة اليوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر حسب التوقيتات التالية:

16:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الأردن والسعودية.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة، وسوف يتم نقل مباراة منتخب الأردن القادمة ضد منتخب تركمنستان عبر شاشة قناة بي إن سبورت المفتوحة، ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.

مجموعة الأردن في التصفيات

يقع منتخب النشامى الأولمبي في المجموعة السادسة، والتي تضم بالإضافة إلى منتخب الأردن كلاً من منتخب تركمنستان ومنتخب فلسطين، وسيتم تأهل أول كل مجموعة مباشرةً للتصفيات والتي سوف تقامك على أرض أوزبكستان، بالإضافة إلى اختيار أفضل أربع منتخبات الحاصلين على المركز الثاني، حتى يتم اكتمال عدد المنتخبات المتأهلة وهم 15 منتخب.

بطاقة مباراة الأردن وتركمنستان القادمة