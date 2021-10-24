نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وجزر المالديف الأولمبي والقنوات الناقلة في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة العراق وجزر المالديف الأولمبي القادمة، والتي من المقرر أن تنطلق الإثنين القادم الموافق 25 أكتوبر الحالي 2021، حيث يستضيف استاد المحرق مباراة منتخب العراق الأولمبي ضد منتخب جزر المالديف، ضمن مباريات الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثالثة، في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة، والتي سوف تقام على أرض أوزبكستان.

يدخل منتخب أسود الرافدين الأولمبي المباراة برغبة قوية في تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، وتحقيق بداية قوية في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة، كما يسعى للفوز بالجولة الأولى من التصفيات والمنافسة بكل قوة على حجز بطاقة التأهل إلى أوزبكستان، ويقع منتخب أسود الرافدين في المجموعة الثالثة والتي تضم بالإضافة إلى منتخب العراق، منتخبات كلاً من البحرين وجزر المالديف ومنتخب أفغانستان.

من ناحية أخرى يسعى منتخب جزر المالديف نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وتحقيق بداية قوية في المنافسة على التأهل، حيث يتأهل منتخب واحد فقط وهو أول المجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات في المركز الثاني، ليصعد ويصل إلى أوزبكستان 15 منتخب.

موعد مباراة العراق وجزر المالديف

يحتضن استاد المحرق بالبحرين مباراة منتخب العراق تحت 23 سنة ضد منتخب جزر المالديف، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 في أوزبكستان، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

13:15:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

14:15:- الثانية وخمس عشرة دقيقة ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

15:15:- الثالثة وخمس عشرة دقيقة عصراً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

16:15:- الرابعة وخمس عشرة دقيقة عصراً بتوقيت العراق والسعودية.

17:15:- الخامسة وخمس عشرة دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مجموعة العراق في التصفيات

يقع منتخب أسود الرافدين ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم بالإضافة إلى منتخب العراق، منتخبات كلاً من البحرين البلد المضيف وأفغانستان وجزر المالديف، وسوف يصعد أول كل مجموعة مباشرةً إلى أوزبكستان، وسيتم اختيار أفضل أربع منتخبات حاصلين على المركز الثاني حتى يتم صعود 15 منتخب.

القنوات الناقلة للمباراة

لم يتم تحديد القنوات الناقلة حتى الآن لكن من المتوقع أن يتم نقل المباراة عبر قناة البحرين الرياضية، على اعتبار أن المباراة ستقام على أرض البحرين، ولم يتم تحديد معلق المباراة وعند ورود أي جديد بخصوص القنوات الناقلة ومعلق المباراة سنوافيكم به في الحال.

بطاقة مباراة العراق وجزر المالديف