انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي اليوم الخميس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سيكون الجمهور الرياضي السعودي على موعد مع مباراة الاتحاد والحزم في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي”، مساء اليوم الخميس 28 أكتوبر في تمام الساعة 17:05 بتوقيت مصر 18:05 بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على أرضية ملعب الحزم بمدينة الرس، وتبث على قناة أس أس سي SSC بصوت المعلقين عبد العزيز السبر وعيسى الحربين .

يدخل الاتحاد مباراة اليوم محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة خلف، فيما يخوض الحزم هذا اللقاء وهو يحتل المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، وكان فريق الاتحاد قد خسر أربعة نقاط في آخر مبارتين له مع فريقي ضمك والشباب، فيما خسر فريق الحزم سبعة نقاط في آخر 3 مباريات له خاضها مع نادي الهلال والفيصلي وضمك .

سيسعى كلا الفريقين خلال هذه المباراة تحقيق الفوز لتدارك الخسارة في النقاط والحفاظ على ترتيبهما في الدوري السعودي، إلا أن حظوظ فريق الحزم في الفوز على خصمه ضعيفة بالنظر لآداء لاعبيه خلال هذا الموسع، ما يعزز حظوظ الاتحاد في كسب نقاط إضافية لرصيده إذا كسب المباراة في لقاء اليوم .