نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المنتخب السعودي ومنتخب استراليا تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة له في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملعب ويسترن سيدني العالمي سوف يستقبل على أرضه مبارة من أهم المباريات التى ينتظرها جميع المواطنين السعوديين من عشاق كورة القدم وهي مبارة تجمع المنتخب السعودي مع منتخب استراليا، حيث سيكون المنتخب السعودي ضيف المنتخب الاسترالي وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من تصفيات قارة آسيا للصعود إلى البطولة الأكثر انتظار وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على موعد مباراة المنتخب السعودي ومنتخب استراليا والقنوات الناقلة له.

موعد مباراة المنتخب السعودي ومنتخب استراليا تصفيات كأس العالم

تضم المجموعة الثانية المنتخب السعودي ومنتخب استراليا ومنتخب فيتنام ومنتخب اليابان حيث يوجد أيضا لقاء يجمع المنتخبين الياباني والفيتنامي وذلك بجانب المواجهة المنتظرة وهي مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب الاسترالي حيث ستقام المبارة اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 على ملعب ويسترن سيدني ضمن الجولة الخامسة للمجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية ومنتخب استراليا

بدأت المباراة في الساعة 12 دقائق من ظهر اليوم بتوقيت السعودية على ملعب واسترن سيدني حيث تذاع المباراة على شاشة قناة ssc7 السعودية ويعلق المباراة المعلق فهد العتيبي، كما تبث المباراة أيضا على شاشة القناة الرابعة الرياضية العراقية ويعلق على المباراة المعلق محمد قيس زوين، كما تبث القناة أيضا على شاشة قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية.

والجدير بالذكر بأن منتخب السعودية يحتل صدارة المجموعة بعدد اثني عشر نقطة خلال خوضه لأربع مباريات فاز بهم جميعا حيث سجل المنتخب السعودي ثمانية أهداف وعليه ثلاث أهداف وهذه الظروف تعطي لجميع اللاعبين السعوديين ثقة كبيرة للفوز في هذه المبارة، بينا يحتل المنتخب الاسترالي المركز الثاني في المجموعة بعدد 9 نقاط في أربع مباريات أيضا حيث تم جمع النقاط بالفوز في ثلاث مباريات وهزيمة واحدة وكان معدل أهداف المنتخب الاسترالي نفس أهداف المنتخب السعودي.

كما صرف مدرب المنتخب السعودي مختار مختار أن هذه المبارة مبارة مهمة المنتخب حيث تعتبر مبارة قمة ضمن لقاءات تصفيات القارة الآسيوية، كما أعلن أيضا المدرب بأن التكتيك الذي يتبعه المنتخب السعودي قوي جدا حيث يضم أفضل اللاعبين ومن ضمنهم فهد المولد وسالم الدوسري، كما هذه المبارة سوف تكون مميزة حيث أن المنتخب الأسترالي ليس بالند القوي حاليا وهذا يجل الفوز لصالح الأخضر السعودي قريب من الفوز بشكل كبير.