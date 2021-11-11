نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يتعادل بركلة جزاء.. نتيجة مباراة منتخب سوريا والعراق في تصفيات كأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجح منتخب سوريا في هز شباك منتخب العراق في مباراة اليوم الخميس في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2020 التي استضافها استاد ثاني بن جاسم مباراة منتخب العراق و نظيره المنتخب السوري ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 في قمة عربية يتابعها الملايين من جماهير المنتخبين والمنتخبات العربية.

نتيجة مباراة سوريا والعراق

ونرصد لكم نتيجة مباراة سوريا والعراق في هذا التقرير، حيث نجح سومة نجم المنتخب السوري في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة والسبعين من عمر المباراة.

وفي الدقيقة السادسة والثمانين نجح أمير العماري في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء لصالح العراق.

ويسارع المنتخبين الخروج من البطولة حيث يحتل المنتخب السوري المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي منتخب العراق في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

وتعادل العراق خلال مسيرة المنتخبين في التصفيات في مباراته الأخيرة أمام منتخب الإمارات في تصفيات آسيا بهدفين لكل منهما، وكان قد تعادل المنتخب العراقي أيضًا قبلها أمام منتخب لبنان دون أهداف، بينما على الجانب الآخر سقط منتخب سوريا أمام منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدفين وكان قد سقط المنتخب قبلها أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة سوريا والعراق

وتنطلق المباراة مساء اليوم باستاد ثاني بن جاسم بقطر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس و الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، والساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة مساء بتوقيت دمشق.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والعراق

تنقل مباراة العراق وسوريا على قنوات “SSC” السعودية بنقل المباراة أيضا، ولكن داخل المملكة.

كما تنقل على قنوات أبوظبي الرياضية داخل دولة الإمارات فقط.

وتنقل على قناة الرابعة العراقية Alrabiaa Sport.

ويبحث عشاق الكرة العربية عن تردد قناة الرابعة العراقية Alrabiaa Sport الناقلة لمباراة العراق وسوريا وهو 12604 بمعدل ترميز 27500، على القمر الصناعي نايل سات.

ترتيب مجموعة سوريا والعراق

اما عن ترتيب فرق المجموعة المشاركة في في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم فهي كالتالي: