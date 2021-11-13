نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الحاسمة” موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو القادمة الثلاثاء 2021/11/16 والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المناصرة للجزائر موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو، في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، للتأهل إلي المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أفريقا، وكانت بوركينا فاسو قد تعثره في لقاء الجولة الماضية أمام النيجر بالتعادل بهدف لكل فريق ليمنح الجزائر الأفضلية في الترتيب بفارق النقاط، حيث تحتل الجزائر الصدارة برصيد 13 نقطة بينما الفريق البوركيني في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ويحتاج الفوز في اللقاء للتأهل إلي الأدوار النهائية، لذا المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، وفيما يلي الموعد بتوقيت الدول العربية.

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو

19.00 السابعة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

20.00 الثامنة مساءً بتوقيت الجزائرـ، المغرب، تونس.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

22.00 العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، قطر، الكويت، البحرين.

23.00 الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

تذاكر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن موعد طرح تذاكر المواجهة الحاسمة مع منتخب بوركينا فاسو، وهو صباح السبت 2021/11/13 في التاسعة صباحاً، من منافذ ملعب المباراة ملعب مصطفى تشاكر، وحدد الاتحاد الجزائري التذاكر التي سيطرحها في المباراة وهي 14 ألف تذكرة، ومع طرح التذاكر للجماهير نفذت جميعها في بضع ساعات قليلة، لأهمية اللقاء رغم أن الاتحاد الجزائري محدد 5 تذاكر كحد أقصى للفرد، بشرط أن يكون محصن ويبرز بطاقة التحصين.

ترتيب مجموعة الجزائر قبل المباراة اليوم

المنتخب الجزائري في الصدارة برصيد 13 نقطة. منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة. النيجر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. جيبوتي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

تاريخ مواجهات الجزائر وبوركينا فاسو

ألتقى المنتخبين في 20 مباراة في تاريخهما، حقق المنتخب الجزائري الفوز في 8 مباريات، بينما فاز المنتخب البوركيني في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات كانت أخرها في مباراة الدور الأول من التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم 2022.

القنوات الناقلة المباراة

أعلن التليفزيون الوطني للجزائر نقل المباراة عبر القناة الجزائرية على التردد الأرضي، حتى يتمكن الجمهور الجزائري في الداخل مشاهدة اللقاء على الهواء مباشراً، ويمكن للجماهير خارج الجزائر متابعة المباراة عبر قناة الاتحاد الدولي “فيفا” على موقع يوتيوب.

بطاقة المباراة