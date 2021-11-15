موعد مباراة تونس وزامبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة وترقب الجماهير المصرية لنتيجة اللقاء

يستقبل الملعب الأوليمبي برادس “حماد العقربي”، موعد مباراة تونس وزامبيا، مباراة الصعود إلي المرحلة الحاسمة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم مباراة تأكيد الصعود وضمان التواجد ضمن ألخمس منتخبات الأفريقية الأوائل في التصنيف، تأتي أهمية اللقاء بعد هزيمة نسور قرطاج أمام غينيا بيساو في الجولة الماضية بهدف دون مقابل، مما عقد المجموعة وأصبح التأهل ممكن لثلاث منتخبات بحسب نتيجة الجولة السادسة والأخيرة، تونس في الصدارة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثاني غينيا الاستوائية بنفس الرصيد، ثم زامبيا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والثلاث منتخبات عندهم فرصة التأهل للمرحلة الحاسمة.

فرص تونس في التأهل للمرحلة الحاسمة

تعتبر تونس هي أكثر المنتخبات الثلاثة حظوظاً للوصول إلي المباراة النهائية، ففي حال الفوز على زامبيا وتعادل غينيا مع موريتانيا تصعد تونس، وأيضاً في حال تعادلت تونس مع زامبيا وتعادلت غينيا الاستوائية أمام مضيفتها موريتانيا تصعد تونس أيضاً، لأن المواجهات المباشرة في صالح تونس وفارق الأهداف، أما لو هزمت تونس وفازت غينيا الاستوائية أو تعادلت تصعد كأول مجموعة وتخرج تونس.

أهمية مباراة تونس وزامبيا للجماهير المصرية

تتابع جماهير الكرة المصرية المباراة المرتقبة بين تونس وزامبياً من أجل معرفة موقف المنتخب التونسي، فمصر حتى الآن في التصنيف الثاني للمنتخبات الأفريقية وفي حال تعثر أي من منتخبات تونس، الجزائر، نيجيريا، وعدم صعود أي منهم لمرحلة الحسم سوف تصعد مصر للتصنيف الأول، وتلاقي منتخب من أصحاب التصنيف الثاني المتأهلة لمرحلة الحسم.

موعد مباراة تونس وزامبيا

19.00 السابعة بتوقيت جرينتش.

20.00 الثامنة بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

21.00 التاسعة بتوقيت مصر ليبيا السودان.

22.00 العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، سوريا.

التشكيل المتوقع لتونس في المباراة

حراسة المرمى “فاروق بن مصطفى”.

خط الدفاع “علي معلول، وجدي كشريدة، ياسين مرياح، ديلان برون”.

خط الوسط ” أنيس بن سليمان، فرجاني ساسي، عيسى لايدوني”.

الهجوم ” السليتي، وهبي الخزري، سيف الدين الجزيري”.

بطاقة المباراة