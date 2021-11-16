ملخص نتيجة مباراة عمان واليابان في تصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 اليابان تكسر فرحة عمان في عيدها الوطني

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عمر شويل - جدة انطلقت اليوم مباراة سلطنة عمان ضد اليابان في الجولة السادسة تصفيات أسيا المؤهلة لمونديال قطر لكأس العالم 2021 على مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، حيث يسعى منتخب عمان للفوز بالمباراة على منتخب اليابان، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021.

نتيجة مباراة عمان واليابان

ويرصد لكم موقع “ثقفني” نتيجة مباراة عمان واليابان اليوم لحظة بلحظة في اطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا في كافة الدول العربية.

ملخص مباراة عمان واليابان

انتهت مباراة عمان واليابان بفوز المنتخب الياباني على العماني بهدف دون مقابل أحرزه الياباني جونيا ايتو في الدقيقة الحادية والثمانين من عمر المباراة ليرفع رصيد بلاده إلى 12 نقطة بحصوله على 3 نقاط من لقاء اليوم. وبذلك تجمد رصيد سلطنة عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ما يضيع على الفريقين فرصة التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

ملخص مباراة سلطنة عمان وفيتنام اليوم

ونقدم لكم ملخص مباراة سلطنة عمان وفيتنام في تصفيات أسيا لكأس العالم 2021 وملخص مباراة وأهداف عمان وفيتنام اليوم الثلاثاء، حيث يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في عمان ودول الخليج العربي عن موعد المباراة التي تقام بين المنتخب العماني ونظيره الفيتنامي في تصفيات كأس العالم 2022 والتي تنظمها دولة قطر وخلال التقرير التالي سوف نقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة له وغيرها من التساؤلات التي يبحث عنها الكثير من الجمهور عبر شبكة الانترنت.

وأضاع محسن الخالدي ركلة جزاء لصالح سلطنة عمان في الدقيقة السادسة عشر من المباراة.

وتقدم نغوين تيان لينه بالهدف الأول لصالح فيتنام في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر المباراة.

فيما نجح عصام الصبحي في تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب العماني في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول من عمر المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني عاد محسن الخالدي وسجل الهدف الثاني لصالح عمان في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني من عمر المباراة لتصبح نتيجة مباراة عمان وفيتنام 2/1 لصالح سلطنة عمان.

وعزز صلاح اليحياني نتيجة مباراة سلطنة عمان وفيتنام بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والستين من عمر المباراة.

مباراة عمان وفيتنام

وأقيمت المباراة اليوم باستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي وهي الجولة الثالثة للمجموعة من مجموعات التصفيات الاسيوية المؤهله لكأس العالم 2022 حيث يسعى المنتخب العماني بالفوز بالجولة الحالية يقتنص ثلاث نقاط من المنتخب الفيتنامي بعد أن هزم في مباراتين وله مباراة واحدة انتصر خلالها والآمال معقودة بشكل كبير في هذه المباراة لكي يحد مساره خلالها.

موعد مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

ومن المفترض أن تنطلق مباراة عمان واليابان في تمام الساعة السادسه بتوقيت جمهورية مصر العربية والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة بتوقيت الامارات المتحدة العربية. ويستضيف استاد السلطان قابوس الرياضي المباراة وينقلها عدد من القنوات العمانية والأجنبية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخبي عمان وفيتنام تنقلها قناة “SSC6 HD” بتعليق راشد الدوسري، وقناة ssc السعودية.

ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم

في الصدارة منتخب السعودية يمتلك 16نقطة. وفي الوصافة تمتلك أستراليا 13 نقطة. منتخب الياباني فيمتلك 9 نقاط سلطنة عمان 7 نقاط الصين 4 نقاط فيتنام 0 نقاط.

تشكيل عمان أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2022

واستقر المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على تشكيلة المنتخب العماني على الآتي:-