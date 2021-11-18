نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات كأس العرب 2021 هو ما بدأ العديد من جماهير كرة القدم العربية بالبحث عنه خلال هذه الأيام بالتزامن مع اقتراب انطلاق منافسات بطولة كأس العرب 2021 والتي تنظمها دولة قطر في إطار استعدادات قطر لاستقبال منافسات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها في شهر ديسمبر من العام 2022 ولأول مرة على الأراضي العربية.

كأس العرب 2021

وتتم منافسات بطولة كأس العرب تحت رعاية الفيفا، حيث تأمل الفيفا في أن يخرج مونديال كأس العالم 2022 بصورة لائقة وتشرف الجميع، وتأتي هذه البطولة كاستعداد قوي لقطر وقياس مدى جاهزيتها لاستقبال الحدث الأبرز كرويا في العالم وهو مونديال 2022، والذي سيكون للمرة الأولى داخل الأراضي العربية، حيث لم يسبق لأي بلد عربي من قبل استضافة المونديال.

موعد بطولة كأس العرب 2021

وقد تم تحديد موعد إجراء منافسات بطولة كأس العرب 2021، حيث ستبدأ منافسات بطولة كأس العرب في الفترة مابين الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر من العام 2021، وستكون كافة المباريات بحضور جماهيري.

نظام بطولة كأس العرب 2021

وتجمع منافسات بطولة كأس العرب 2021 ستة عشر منتخباً من منتخبات عرب آسيا، وإفريقيا، وقد تم تقسيم هذه المنتخبات إلى أربع مجموعات، وتُقام فيما بين منتخبات المجموعة الواحدة مباريات بنظام الدوري من دور واحد، وبعد انتهاء مرحلة دوري المجموعات يتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، ومن بداية دور الثمانية يتم بدء المنافسات بخروج المغلوب حتى نهائي البطولة العربية للمنتخبات، ومن ثم يتم تتويج المنتخب الفائز بلقب البطولة العربية 2021.

مجموعات بطولة كأس العرب 2021

وقد تم إجراء قرعة منافسات بطولة كأس العرب 2021، والتي قُسمت إلى أربع مجموعات، وقد جاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين.

قطر، العراق، عمان، البحرين. المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا. المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين.

المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين. المجموعة الرابعة: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

جدول مباريات كأس العرب 2021

ومن أجل أن يتمكن جميع محبي وعشاق كرة القدم العربية متابعة بطولة كأس العرب 2021 فقد وفرنا لكم جدول مباريات كأس العرب 2021 في دوري المجموعات، مع ملاحظة أن جميع مواعيد المباريات بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2021

ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لمباريات بطولة كأس العرب على الهواء مباشرة من خلال شبكة قنوات bein SPORTS على أن تقوم الشبكة بنقل كافة المباريات من خلال قنواتها المفتوحة.