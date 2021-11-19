موعد مباراة الأهلي وأبها القادمة الأحد 2021/11/21 في الدوري السعودي وترتيب جدول الدوري

تترقب جماهير الراقي السعودي النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي وأبها، في الجولة الثانية عشر من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المباراة المقرر لها الأحد القادم الموافق 2021/11/21 على ملعب أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، اللقاء ينقل حصريا على قنوات ssc الرياضية السعودية، يأمل الفريق صاحب الملعب والمباراة فريق أبها في تحقيق نتيجة إيجابية، ويحقق الفوز والثلاث نقاط لتحسين ترتيبه في جدول المسابقة، ونفس الحال للفريق الضيف أهلي جدة الذي هدفه الفوز للدخول في المربع الذهبي، والمنافسة على اللقب في ظل تطور أداء الفريق في الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وأبها القادمة

النادي الأهلي يدخل اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطه، جمعهم من خوض 11 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات أخرهم كان الأسبوع الماضي ضد فريق الباطن، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الخسارة في مباراتين، سجل لاعبوه 14 هدف واستقبلت شباكه 12 هدف، أما فريق أبها فيدخل اللقاء وهو في المركز 14 برصيد 10 نقاط جمعهم من لعب 11 مباراة، فاز في 3 تعادل في مباراة خسر في 7 مباريات سجل 11 وأستقبل 22 هدف.

توقيت مباراة أهلي جدة وأبها

12.30 : الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش.

14.30 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

15.30 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، سوريا، الأردن. اليمن، فلسطين، لبنان.

16.30 : بتوقيت دولة الإمارات العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 11 7 2 2 19 8:22 14 23 2 الشباب 11 6 3 2 19 11:20 9 21 3 ضمك 11 6 3 2 19 10:14 4 21 4 الهلال 9 5 4 0 21 9:15 6 19 5 الرائد 11 5 2 4 19 15:18 3 17 6 الفيحاء 10 5 2 3 20 9:12 3 17 7 الأهلي 11 3 6 2 19 12:14 2 15 8 الفيصلي 10 3 5 2 20 12:12 0 14 9 النصر 9 4 1 4 21 11:14 3 13 10 الفتح 10 3 3 4 20 10:10 0 12 11 الحزم 11 2 4 5 19 13:9 -4 10 12 التعاون 11 2 4 5 19 23:18 -5 10 13 الإتفاق 11 2 4 5 19 22:14 -8 10 14 أبها 11 3 1 7 19 22:11 -11 10 15 الباطن 11 2 3 6 19 13:7 -6 9 16 الطائي 10 2 1 7 20 18:8 -10 7

التشكيل المتوقع للأهلي ضد أبها

من المتوقع أن يكون التشكيل للمدير الفني الألباني “بيسنيك هايس”، بعد عودة اللاعبين الدوليين لفريق الأهلي اللاعبين ” عمرو السومة، محمد الربيعي، علي الأسمري، عبد الرحمن غريب، واللاعب المقدوني إزيجان أليوسكي” كما يلي.

حراسة المرمى ” محمد الربيعي”.

خط الدفاع ” أليوسكي، حمدي النقاز، عبد الباسط هندي، دانكلير”.

خط الوسط ” علي الأسمري، فيليب برادديتش، محمد المجد”.

الهجوم ” السومة، عبد الرحمن غريب، إنداو”.

موعد مباراة الأهلي وأبها