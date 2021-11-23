راموس يدخل تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي

يقترب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان من خوض أول مباراة له منذ أكثر من ستة أشهر بعد اختياره ضمن التشكيلة المسافرة لمواجهة مانشستر سيتي غدا الأربعاء في المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانضم اللاعب الإسباني إلى سان جيرمان في جويلية في انتقال مجاني بعد 16 عاما قضاها مع ريال مدريد لكن لم يكن بوسعه اللعب بسبب إصابة طويلة في ربلة الساق غاب بسببها عن معظم الموسم الماضي وحملة إسبانيا في بطولة أوروبا.

وتمكن اللاعب البالغ عمره 35 عاما من المشاركة في التدريبات لثلاثة أسابيع دون أي مشكلة واختاره المدرب ماوريسيو بوكيتينو ضمن تشكيلة من 23 لاعبا لمواجهة مضيفه سيتي حيث يسعى الفريق الفرنسي للتأهل إلى دور خروج المغلوب.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة الأولى بثماني نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن سيتي المتصدر قبل مباراتين من النهاية.

وكالات