نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح وضمك القادمة الخميس 2021/11/25 القناة الناقلة والتشكيل مباراة البقاء بقمة الدوري في المقال التالي
أصبح موعد مباراة الفتح وضمك، من أهم المواعيد التي يتم البحث عنها الآن على محرك البحث الرئيس جوجل، من قبل متابعي الدوري السعودي للمحترفين اللقاء في أطار مباريات الجولة الثالثة عشر من المسابقة، والتي ستشهد قمة كبيرة للكرة السعودية وهي مباراة الأهلي والنصر وتقام على ملعب نادي الفتح،” ملعب مدينة الأمير بن جلوي الرياضية”، المباراة منقولة على قنوات ssc الخميس 2021/11/25، اكتسبت مباريات نادي ضمك أهمية كبيرة لدى عشاق الدوري، بعد أن حافظ ضمك على تصدره للجدول على مدار 12 جولة، وهو إنجاز كبير للفريق يدخل ضمك اللقاء وهو الترتيب برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد، جمع النقاط من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 وخسر في مباراتين فقط، سجل لاعبوه 15 هدف وتلقى 10 أهداف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق ضمك ضد الفتح اليوم.
التشكيل المتوقع لضمك أمام الفتح
- حراسة المرمى ” محمد المحاسنة”.
- خط الدفاع ” فاروق شفعي، سيرجيو فيتور، عبد الله العمار، عارف”.
- الوسط ” فيليبي أو جوستو، عبد العزيز مجرشي، منصور حمزي، هلال سوداني، ميجو ساكتاش”.
- الهجوم ” زيلايا”.
مباراة الفتح ضد ضمك اليوم
بينما الفريق صاحب الأرض والجمهور اليوم فريق نادي الفتح، فهو في مركز متأخر في جدول المسابقة، ويطمع في أقتناص نقاط المباراة الثلاث والتقدم في جدول المسابقة، فالفريق قبل اللقاء يحتل المركز الثاني عش برصيد 12 نقطة، جمعهم من خوض 11 مباراة حقق الانتصار في 3 مباريات فقط وتعادل في 3 وخسر في 5 مباريات، سجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه 11 هدف.
ترتيب جدول الدوري السعودي
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|ضمك
|12
|7
|3
|2
|18
|10:15
|5
|24
|2
|الاتحاد
|11
|7
|2
|2
|19
|8:22
|14
|23
|3
|الشباب
|12
|6
|4
|2
|18
|11:20
|9
|22
|4
|الهلال
|9
|5
|4
|0
|21
|9:15
|6
|19
|5
|الرائد
|12
|5
|3
|4
|18
|17:20
|3
|18
|6
|الفيحاء
|11
|5
|2
|4
|19
|10:12
|2
|17
|7
|الأهلي
|12
|3
|6
|3
|18
|14:14
|0
|15
|8
|الفيصلي
|11
|3
|6
|2
|19
|12:12
|0
|15
|9
|النصر
|10
|4
|2
|4
|20
|13:16
|3
|14
|10
|الإتفاق
|12
|3
|4
|5
|18
|22:17
|-5
|13
|11
|أبها
|12
|4
|1
|7
|18
|22:13
|-9
|13
|12
|الفتح
|11
|3
|3
|5
|19
|11:10
|-1
|12
|13
|الباطن
|12
|3
|3
|6
|18
|15:10
|-5
|12
|14
|التعاون
|12
|2
|4
|6
|18
|26:20
|-6
|10
|15
|الحزم
|12
|2
|4
|6
|18
|16:9
|-7
|10
|16
|الطائي
|11
|3
|1
|7
|19
|18:9
|-9
|10
القنوات الناقلة مباراة الفتح وضمك
مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنقل بصورة حصرية على شاشة قنوات ssc الجديدة، ومباراة اليوم سوف تذاع على التردد العادي والتردد عالي الجودة عبر قناة ssc 5 .
بطاقة المباراة
|المباراة
|الفتح * ضمك
|البطولة
|الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الخميس القادم الموافق 2021/11/25 الساعة 16.30 بتوقيت القاهرة، 17.30 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
|القنوات الناقلة
|ssc hd 5
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