نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم مجاناً في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم، حيث سيكون الجميع على موعد مع واحدة من المباريات النارية بين إثنين من كبار الفرق الأوروبية في منافسة كبيرة على صدارة ترتيب المجموعة الأولي بدوري أبطال أوروبا، حيث سيحل باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على السيتي على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة خارج التوقعات، حيث سيحاول كلا الفريقين تحقيق الفوز من اجل الوصول لصدارة المجموعة، ومن خلال المقال نتعرف على قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السيتي وباريس سان جيرمان اليوم على جميع الأقمار الصناعية المختلفة، وخاصة أن المباراة منقولة حصرياً في الشرق الأوسط من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

من المؤكد أن مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان تعد من أهم مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يضم الفريقان الكثير من النجوم داخل صفوفهما، حيث سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حاضراً لقيادة هجوم الفريق الباريسي في مواجهة اليوم، والذي سبق وأن سجل أولي أهدافه مع باريس خلال لقاء الذهاب في الجولة الثانية من دور المجموعات في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

من المقرر أن يكون توقيت مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021 في إطار مباريات الجولة الخامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حسب التوقيتات التالية:

22:00 مساءً بتوقيت القاهرة

23:00 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة

21:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو

وستقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل فريق السيتي ووسط جماهيره، كما ستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة بي ان سبورت، حيث ستكون قناة بي ان سبورت بريميوم HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا بتعليق عامر الخوذيري.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

نتعرف على جميع ترددات القنوات المجانية التي ستذيع ماتش مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم في الجولة الخامسة من دوري أبكال أوروبا، وهي: