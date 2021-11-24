نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيصلي والسلط القادمة الخميس 25\11\2021 في نهائي كأس الأردن 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الفيصلي والسلط القادمة في نهائي كأس الأردن 2021، من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلتقي الفيصلي ضد السلط اليوم الخميس، الموافق الخامس والعشرون من شهر نوفمبر الحالي 2021، في نهائي كأس الأردن 2021 مباراة هامة ومرتقبة.

ويحتضن المباراة استاد عمان الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الأردن، مباراة تحظى باهتمام إعلامي كبير فمن يتوج بالكأس الغالية، الفيصلي صاحب التاريخ الكبير والسجل الحافل بالبطولات أم السلط صاحب الطموح الكبير والرغبة القوية في اعتلاء منصات التتويج، هذا ما سوف تجيب عنه المباراة وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال، وعبر موقع ثقفني تغطية شاملة عن موعد مباراة السلط والفيصلي القادمة في نهائي الكأس، وما هي القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الفيصلي والسلط

يستضيف استاد عمان الدولي أحداث مباراة الفيصلي والسلط القادمة، في نهائي كأس الأردن والمقرر لها اليوم الخميس الموافق 25\11\2021، وسوف تنطلق صافرة حكم المباراة عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت عمان ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

طموحات السلط تصطدم بقوة الفيصلي

يطمح السلط في الحصول على اللقب الغالي للمرة الأولى في تاريخه. لكنه سوف يصطدم بالنادي الأكثر حصولاً على اللقب في الأردن. وهو الفيصلي صاحب لقب الكأس في 20 مناسبة سابقة. كان الفيصلي قد وصل للنهائي بعد الفوز الكبير على الوحدات بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

فيما تأهل السلط للمرة الأولى في تاريخه لنهائي الكأس. على حساب نادي “الحسين إربد” بنتيجة هدفين دون مقابل. لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالندية والإصرار على تحقيق الفوز والحصول على لقب الكأس. التاريخ ينحاز بقوة في اتجاه الفيصلي صاحب الأعلى تتويج بلقب الكأس ب20 لقب. لكن كرة القدم لا تعرف ولا تعترف غير بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك قناة الأردن الرياضية Jordan Sport HD، حقوق نقل مباراة الفيصلي القادمة في نهائي الكأس ضد السلط، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة الأردن الرياضية الجديد 2021.

تردد قناة الأردن الرياضية Jordan Sport HD

القمر:- نايل سات.

التردد:- 11958.

الاستقطاب:- H.

معدل الترميز:- 27500.

بطاقة مباراة الفيصلي والسلط