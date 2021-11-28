موقع حجز تذاكر كأس العرب قطر 2021 موعد البطولة وخطوات حجز تذاكر المباريات وأسعار التذاكر

موقع حجز تذاكر كأس العرب قطر 2021، من أهم المواقع وأكثرها بحثاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وذلك لأهمية البطولة والتي يشارك فيها أفضل الأندية العربية وأقواها، وهي بروفة قوية قبل انطلاق مونديال الأندية بقطر 2022، كما أن العاشقين للساحرة المستديرة داخل قطر يرغبون في الاستمتاع بالمباريات من داخل الاستاد، ومتابعة منتخبات بلادهم ولاعبيهم المفضلين من داخل الملعب، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط حجز تذاكر كأس العرب 2021، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، وموعد انطلاق البطولة وما هي الفرق المشاركة في البطولة، وكذلك خطوات حجز التذاكر وأسعارها.

موقع حجز تذاكر كأس العرب قطر

سوف يتم حجز جميع مباريات كأس العرب من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي “فيفا”، كما يمكن حجز تذاكر المباريات من خلال المراكز المنتشرة داخل قطر، وسيتم حجز التذاكر بطريقة إلكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع تذاكر كأس العرب FIFA.com.tickets.

قم بإنشاء حساب جديد بالطريقة المعروفة أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب بالفعل.

النقر على أيقونة “طلب تذكرة”.

قم بتحديد المباراة أو عدد من المباريات والدرجة وطريقة الدفع.

النقر على أيقونة “تأكيد الحجز”.

موعد انطلاق بطولة كأس العرب 2021

كان قد شارك في هذه النسخة من البطولة العربية عدد 23 منتخب و16 منتخب في النهائيات، يتأهل أفضل 9 فرق حسب تصنيف الفيفا مباشرة إلى دور المجموعات، بينما سوف يتأهل 7 فرق من بين ال14 منتخب المتبقي، وقد تأهل بالفعل 16 منتخب إلى النهائيات، ومن المقرر أن تنطلق البطولة 30 نوفمبر الحالي وتنتهي يوم 18 من شهر ديسمبر 2021.

أسعار تذاكر كأس العرب 2021

تختلف الأسعار من درجة إلى أخرى وتقسم الأسعار إلى عدة فئات سوف نوضحها فيما يلي: