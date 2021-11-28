موعد قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بمشاركة الأهلي والزمالك

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محمد سياف - ابو ظبي - يتساءل الكثير من محبي كرة القدم في مصر عن موعد قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم موسم 2021/2022، بمشاركة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، كان النادي الأهلي في دور الـ32 قد تخطي عقبة الحرس الوطني بطل النيجر بالتعادل ذهابا والفوز إيابا، ونجح نادي الزمالك في تخطي نادي توسكر الكيني بالفوز ذهابا وإيابا، ليصعدا سويا إلى دور المجموعات المكون من ستة عشر فريقا.

وفي نفس السياق قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” إجراء قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في “الثاني والعشرون من ديسمبر 2021″، بالإضافة إلى إجراء قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تحديد 16 فريقا خلال مرحلة المواجهات التي تقوم خلال هذا التوقيت بمشاركة أندية بيراميدز والمصري البورسعيدي.

نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا “مرحلة المجموعات”

يشارك في هذه المرحلة ستة عشر فريقا يتم تقسيمه من خلال 4 مجموعات كل مجموعة 4 أندية، طبقا لتصنيف كل فريق في آخر خمس سنوات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، على أن يتم إجراء قرعة جديدة بين الفرق الثمانية المتأهلة، ويتم تحديد أطراف دور قبل النهائي والنهائي، وتحديد الملعب الذي يستقبل نهائي البطولة.

تصنيفات الأندية المتأهلة

التصنيف الأول: الأهلي المصري، الترجي الرياضي التونسي، الوداد الرايضي المغربي، الرجاء الرياضي المغربي.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري، ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني، النجم الساحلي التونسي.

التصنيف الثالث: الهلال السوداني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، وفاق سطيف الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الرابع: المريخ السوداني، ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، أمازولو الجنوب أفريقي، جوانينج جالاكسي البوتسواني.