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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كاس العرب والقنوات الناقله للبطوله 2021 في المقال التالي
تعود منافسات كأس العرب من جديد للانطلاق بعد توقف أكثر من 9 سنوات حيث تقام النسخة الحالية فى قطر. تقام مباريات كأس العرب فى الفترة من 30 نوفمبر 2021 وحتى 18 ديسمبر المقبل. وتضم البطولة اقوى المنتخبات العربية في نسختها الحاليه .وقد بدأت المنتخبات المشاركة فى هذه البطوله فى التوافد على قطر البلد المستضيف للبطولة في نسختها الحالية. وتضم البطولة أربع مجموعات كل مجموعة بها أربع منتخبات. وسوف نوضح المجموعات والفرق بكل مجموعه وكذلك القنوات الناقلة للبطولة.
الفرق المشاركه فى كاس العرب 2021
- تضم المجموعة الأولى تضم. منتخبات .قطر .العراق . عمان. البحرين.
- تشمل المجموعة الثانية تضم . تونس . الإمارات. سوريا. موريتانيا.
- منتخبات المجموعة الثالثة تضم. المغرب.السعودية. الأردن. فلسطين.
- الفرق المشاركة فى المجموعة الرابعة تضم. مصر . لبنان.السودان.الجزائر.
- تأهلت 9 فرق إلى البطولة دون خوض تصفيات استنادا على التصنيف.
- هي تونس والجزائر ومصر والمغرب والسعودية والعراق وسوريا والإمارات بجانب قطر البلد المستضيف.
- فى حين ان صعدت سبع دول بعد خوض تصفيات وهى عمان والاردن والسودان والبحرين وفلسطين وموريتانيا.
القنوات الناقله للبطوله العربيه 2021
كشفت شبكة قنوات بين سبورت عن حصولها على حق البث للبطوله عبر قنواتها المفتوحه
- عبر قنوات بين سبورت القطريه. عبر قناتها المفتوحه عاى القمر الصناعى نايل سات. ترددها 11054 . الاستقاب افقى. معدل الترميز 27500 .
- كذلك قنوات بين سبورت ماكس 1و 2 على القمر الصناعى نايل سات . تردد 12604 . الاستقاب افقى . معامل الترميز 27500.
- قنوات الكاس. وتنقلها على القمر الصناعى نايل سات. تردد 11919 . الاستقاب افقى . معامل الترميز 27500 .
جدول المباريات فى بطولة كاس العرب
- يوم الثلاثاء 30 نوفمبر. تونس مع موريتانيا الساعه الواحده. العراق مع عمان الساعه الرابعه. قطر مع البحرين ال7. الامارات مع سوريا ال10.
- الاربعاء 1 ديسمبر الجزائر مع السودان الساعه الواحده ومصر مع لبنان الساعه الرابعه. المغرب وفلسطين ال 7. السعوديه مع الاردن ال 10.
- الجمعه 3 ديسمبر.البحرين والعراق الساعه الواحده. قطر وعمان الساعه الرابعه. الامارات وموريتانيا ال 7 . تونس وسوريا ال 10.
- السبت 4 ديسمبر. المغرب مع الاردن الساعه الواحده. الجوائر ولبنان الساعه الرابعه. مصر والسودان ال 7 . السعوديه وفلسطيت ال 10 .
- الاثنين 6 ديسمبر سوريا مع موريتانيا وتونس مع الامارات الساعه السادسه. عمان مع البحرين وقطر مع العراق الساعه العاشره.
- الثلاثاء 7 ديسمبرالسعوديه مع المغرب والاردن مع فلسطين الساعه السادسه. والجزائر مع مصر ولبنان مع السودان الساعه العاشره.
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