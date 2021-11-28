نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والأردن الأربعاء في بطولة كأس العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة السعودية والأردن في الجولة الأولى من مباريات السعودية في بطولة كأس العرب والمقامة في قطر، يدخل منتخب السعودية بطولة كأس العرب ضمن مجموعة مكونة من المغرب وفلسطين بجانب السعودية والأردن، ويسعى السعودية تحقيق مركز متقدم في بطولة كأس العرب رغم المشاركة بمنتخب الشباب السعودي حرصا على انتظام بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة السعودية والأردن في بطولة كأس العرب

من المنتظر أن تقام مباراة السعودية والأردن في كأس العرب العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المنتظر أن تنقل قنوات Bein sports مباراة السعودية والأردن في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العرب والمقامة في قطر.

تقام بطولة كأس العرب تحت إشراف الفيفا، ويبدو أن الفيفا يحاول من خلال تلك البطولة تجربة قدرة قطر على استضافة بطولة كأس العالم والمقرر لها العام المقبل في قطر.

يذكر أن بعثة منتخب السعودية تغادر مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى الدوحة من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العرب، ومن المرتقب أن يجري الأخضر مساء الأحد حصة تدريبية على ملعب الخريطيات الرياضي، وسيتم فتح التدريب أمام الإعلام في الربع ساعة الأولى من التدريب.

الجدير بالذكر أن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي قد أسند مهمة الإشراف الفني على منتخب السعودية المشارك في كأس العرب إلى لورينت بونادي، مساعد رينارد.

قائمة منتخب السعودية المشاركة في كأس العرب

تضم قائمة منتخب السعودية المشاركة في كأس العرب، كلا من زيد البواردي ومحمد اليامي ونواف العقيدي وسعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي ومتعب الحربي وخليفة الدوسري ووليد الأحمد ونواف بوشل وسليمان هزازي ونايف الماس وبدر منشي.

كما تضم بعثة منتخب السعودية المشاركة في كأس العرب كلا من مشعل الصبياني وحامد الغامدي وعلي مجرشي وإبراهيم محنشي ومحمد القحطاني وأيمن يحي وتركي العمار وعبد الله رديف وهيثم عسيري وفراس البركان وعبد الله الحمدان.

يذكر أن السعودية تشارك في بطولة كأس العرب من أجل تجربة عدد من لاعبي السعودية الشباب حتى يتم ضمهم إلى الفريق الأول بالسعودية خاصة وأن السعودية تحتل المركز الأول في تصفيات كأس العالم والمقرر إقامة البطولة في قطر.