نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” موعد مباراة اليمن والبحرين اليوم 28-11-2021 في بطولة غرب آسيا للشباب و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة اليمن والبحرين اليوم والقنوات الناقلة للمباراة. حيث من المقرر أن تقام مباراة منتخب اليمن الشبابي ضد منتخب البحرين في إطار منافسات الجولة النهائية من مباريات دور المجموعات ببطولة اتحاد غرب آسيا للشباب تحت سن 19 عامًا. وتجدر الإشارة إلى المنتخب اليمني الشبابي يخوض اليوم مباراته الرابعة والأخيرة من بطولة غرب آسيا للشباب بعدما تمكن من تحقيق توازنه في مباراته الماضية أمام منتخب العراق. واستطاع أن ينسق بين دفاعه وهجومه ليتمكن بذلك من اقتناص فرصة الفوز بنتيجة 1-0. وفيما يلي نرصد لكم موعد مباراة اليمن والبحرين اليوم والقنوات الناقلة.

مباراة اليمن والبحرين اليوم

من المقرر أن تكون مباراة اليمن والبحرين اليوم حاملة للكثير من المفاجآت في الجولة النهائية من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للشباب 2021. خاصة بعدما استعاد المنتخب اليمني الشبابي ثقته بعد الفوز على منتخب العراق في الجولة الماضية. وفي السياق ذاته نشير إلى أن منتخب اليمن لاحقته الهزيمة في الجولة الأولى والثانية من منافسات البطولة وكان ذلك أمام منتخب الكويت وفلسطين. وذلك بهدفين مقابل لاشيئ في كلا المباراتين. ليأتي بهذه النتيجة في المركز الأخير من جدول ترتيب المجموعة الأولى وذلك برصيد ثلاث نقاط فقط.

موعد مباراة اليمن والبحرين اليوم في بطولة غرب آسيا للشباب والقنوات الناقلة

تجدر الإشارة إلى أن موعد مباراة اليمن والبحرين في الجولة الرابعة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب تحت سن 19 عام. ستكون مساء اليوم الأحد الموافق 28-11-2021. وتقام المباراة على ملعب البصرة العراقي خلال التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة اليمن والبحرين اليوم السعودية في تمام الساعة 5:00 مساءً مصر في تمام الساعة 4:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 6:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 5:00 مساءً العراق في تمام الساعة 5:00 مساءً اليمن في تمام الساعة 5:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والبحرين للشباب اليوم

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والبحرين للشباب اليوم في بطولة اتحاد غرب آسيا. ستكون عبر شاشة قناة الربعة العراقية الرياضية. وأيضًا قناة دبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات. وقناة الكويت الرياضية. وفيما يلي نستعرض معكم تردد القنوات الناقلة لمباراة اليمن والبحرين اليوم.

تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباراة اليمن والبحرين

القمر الصناعي نايل سات التردد 11137 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 5/6

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والبحرين للشباب

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة دبي الرياضية لمتابعة مباراة اليمن اليوم

القمر الصناعي نايل سات التردد 12322 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباراة البحرين اليوم