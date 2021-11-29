نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والهلال السعودي يترقب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد قرعة كأس العالم للأندية وسط ترقب الهلال السعودي مشواره في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في الإمارات، ومن المنتظر أن تقام قرعة كأس العالم للأندية في مدينة زيورخ السويسرية وسط متابعات من جانب جماهير الأندية المشاركة والتي تطمح للوصول بعيدا في تلك البطولة والحصول على كأس العالم للاندية والفوز بها.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

من المنتظر أن تقام قرعة كأس العالم للأندية في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت دبي، ومن المنتظر أن يقوم مدير المسابقات في الإتحاد الدولي لكرة القدم بإجراء القرعة في وجود جون تيري قائد تشيلسي السابق في البطولة التي تقام في الإمارات.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية

من المنتظر أن تنقل قناة Bein sports news قرعة كأس العالم للأندية على الهواء مباشرة وسط متابعات جماهير الكرة العربية خصوصا جماهير الهلال السعودي والأهلي المصري من أجل معرفة مشوار الفريقين في البطولة، وكان الأهلي المصري قد نجح في الحصول على المركز الثالث في البطولة الماضية.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات كلا من:

بالميراس بطل البرازيل

الجزيرة الإماراتي

الأهلي المصري

تشيلسي الإنجليزي

أوكلاند سيتي النيوزيلاندي

مونتيري المكسيكي

الهلال السعودي

موعد كأس العالم للأندية

من المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية مطلع 2022، وتستضيف الإمارات نسخة كأس العالم للأندية وذلك للمرة الخامسة في تاريخها، وكان مقررا أن تقام تلك البطولة في شهر ديسمبر، إلا أنه تم تاجيل البطولة، ومن المرتقب أن يتم تحديد المواعيد النهائية لبطولة كأس العالم للأندية في مراسم قرعة كأس العالم للأندية.

الهلال السعودي يطمح لترك بصمته

يطمح الهلال السعودي لترك بصمته في كأس العالم للأندية ومحاولة التقدم في مراكز البطولة والحصول على مركز متقدم، وتعد تلك البطولة مميزة للغاية كون وجود بطلين من العرب وهما الهلال السعودي والأهلي وهو مايضفي المزيد من المتابعة على بطولة كأس العالم للاندية القادمة في الإمارات.

وننشر لكم تقاصيل قرعة كأس العالم للأندية فور نهايتها لمعرفة مشوار الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2022 في الإمارات وكذا مواعيد البطولة.