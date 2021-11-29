نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذكريات تصفيات المونديال.. موعد مباراه الإمارات وسوريا في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الإمارات وسوريا ، على خير تنطلق غدًا الثلاثاء، مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات، في بطولة كأس العرب 2021 في نسختها العاشرة، والتي تستضيفها قطر، خلال الفترة من 30 نوفمبر 2021 وحتى 18 ديسمبر 2021، وهي تندرج في إطار الاستعدادات لـ كأس العالم 2022 ، المقام في قطر بعد نحو عام، حيث يستضيف ملعب ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، مواجهة جديدة تجمع منتخبي سوريا والإمارات.

خلال السطور التالية، سنستعرض سويًا موعد مباراة الإمارات وسوريا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ المنتخبين مع البطولة العربية للمنتخبات، وكذلك تاريخ لقاءات الإمارات وسوريا في مختلف المسابقات.

مباراه الإمارات وسوريا

كما أسلفنا، تُفتتح يوم الثلاثاء المقبل، أولى مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 ، وذلك بإقامة 4 مباريات، حيث تلتقي تونس وموريتانيا ثم العراق وعمان وقطر والبحرين، وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة الإمارات وسوريا.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبان يلعبان ضمن المجموعة الثانية.

وإليكم نتائج المنتخبات المشاركة في كأس العرب منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1963:

نبدأ مع منتخب الإمارات لكرة القدم ، والذي يسجل حضوره الثاني في مسابقة كأس العرب.

ويمتلك الأبيض إنجازًا طيبًا في مشاركته الأولى في كأس العرب 1998 والتي أقيمت أيضًا في قطر، حيث احتل الفريق المركز الرابع بعد الخسارة من المنتخب الكويتي في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة (1-4).

على الجانب الآخر، يشارك منتخب سوريا لكرة القدم ، للمرة السابعة في تاريخه ببطولة كأس العرب .

ويتمثل الإنجاز الأبرز لمنتخب نسور قاسيون ، في احتلال الوصافة 3 مرات، وذلك خلال نسخ 1963 و1966 (بعد الخسارة من العراق “1-2” ) و1988 (عقب الخسارة من العراق أيضًا بركلات الترجيح “3-4” بعدما انتهت المبارة بالتعادل الإيجابي “1-1”).

كما حاز المنتخب السوري المركز الرابع مرة واحدة، في كأس العرب 1992 بعدما خسر أمام الكويت (1-2).

تاريخ مواجهات الإمارات وسوريا

على صعيد المواجهات، التقى منتخبا سوريا والإمارات من قبل 13 مرة، ضمت مواجهات ودية وفي تصفيات كأس العالم، إضافة إلى دورة الألعاب العربية و بطولة كأس ملك تايلند الدولية.

ويمتلك المنتخب الإماراتي أفضلية تاريخية، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما فازت سوريا في مواجهتين فقط، وحسم التعادل 6 مباريات، كان آخر في لقاء الذهاب من تصفيات كأس العالم 2022.

أما عن الأهداف المسجلة في المواجهات بين الشقيقين العربيين، فقد سجل الأبيض 18 هدفًا في شباك نسور قاسيون، واستقبل مرماه 11 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الإمارات وسوريا ، فكانت من نصيب المنتخب الإماراتي أيضًا، والذي فاز بنتيجة (3-0) خلال مواجهة ودية جمعت الجانبين في16 نوفمبر 2005.

موعد مباراه الإمارات وسوريا والقنوات الناقلة

من المقرر أن يُقام اللقاء، مساء غدٍ الثلاثاء، في تمام الحادية عشر بتوقيت الإمارات، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر وسوريا، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الإمارات وسوريا ، فلم يُعلن الاتحاد العربي لكرة القدم بعد عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المواجهة، وذلك عبر فضائية beIN SPORTS 1.

وبشأن معلق مباراة الإمارات وسوريا ، فلم تُعلن الشبكة القطرية الرياضية عن المعلق الرياضي الخاص باللقاء، إلا أن مصادر تابعتها شبكة ثقفني أشارت إلى إسناد المهمة للمعلق الرياضي العُماني عامر الخوذيري.

الخاتمة

تعرفنا على خلال السطور الماضية، على موعد مباراه الإمارات وسوريا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ المنتخبين مع بطولة كأس العرب ، وكذلك تاريخ لقاءات الإمارات وسوريا .