نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر والبحرين القادمة 30\11\2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس العرب قطر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة قطر والبحرين القادمة في كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر الحالي 2021، حيث يحتضن استاد البيت مباراة قطر القادمة في كأس العرب ضد البحرين، وتعد هي أولى المباريات التي تقام على ملعب البيت الجديد، الذي تم إنشائه خصيصاً من أجل بطولة كأس العالم 2022، وسوف تقام مباراة البحرين القادمة في كأس العرب ضد قطر لحساب الجولة الأولى، من مباريات دور المجموعات المجموعة الأولى، والتي تضم بالإضافة إلى قطر والبحرين كلاً من منتخبات العراق وعمان.

وتتجه أنظار الجماهير العربية صوب العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباريات بطولة كأس العرب 2021، والتي من المتوقع لها أن تكون من أقوى البطولات لعدة أسباب، أهمها أنها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى كونها بروفة واحتكاك قوي قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، وتعد فرصة ثمينة لجميع المنتخبات والمديرين الفنيين لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، للاستفادة بهم في المباريات الرسمية، وفيما يلي سوف نوضح لكم موعد المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر والبحرين.

موعد مباراة قطر والبحرين

يحتضن استاد البيت مباراة قطر والبحرين القادمة في كأس العرب 2021، مباراة ينتظرها عشاق العنابي القطري والأحمر محاربي دلمون غواصين اللؤلؤ منتخب البحرين، ومن المقرر أن تبدأ المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 30\11\2021، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الأولى، وسوف تنطلق صافرة حكم المباراة حسب التوقيتات التالية:

16:30:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:30:- الخامسة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:30:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان.

20:30:- الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين في كأس العرب 2021، سؤال تردد كثيراً في مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD1.

beIN Sports HD2.

معلق مباراة قطر والبحرين هو المعلق التونسي المتميز “عصام الشوالي”.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر والبحرين، من المتوقع أن يتم نقل البطولة بالكامل مجاناً عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

بطاقة المباراة