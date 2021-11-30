مباراة السعودية والأردن فى كأس العرب الموعد والقنوات الناقلة للقاء السعودية والاردن

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عمر شويل - جدة مباراة السعودية والأردن فى كأس العرب الموعد والقنوات الناقلة للقاء السعودية والأردن والذي يقام على هامش بطولة كأس العرب والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة لأول مرة تقام فيها تلك البطولة الوليدة والتي يتوقع لها الكثير بتحقيق أمال وطموحات عالى وأداء متميز من المنتخبات العربية المشاركة وتكون خير استعداد لدولة قطر لاستضافة كأس العالم المقرر إقامتها فى العام القادم 2022 ويتحدى المنتخب السعودي نظيرة الأردن فى افتتاحية مجموعتهم القوية لضمان الظفر بالثلاث نقاط واقتناصهم فى مباراة الأردن والسعودية.

موعد وتوقيت مباراة السعودية والاردن فى كأس العرب 2021

موعد ماتش المنتخب السعودي مع المنتخب الأردني وفق ما تم الإعلان عنه من قبل اللجنة المنظمة لكأس العرب سيكون يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 ويقام اللقاء على ملعب المدينة التعليمية فى إطار لقاءات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة فى دور المجموعات بكأس العرب.

توقيت مباراة المملكة العربية والاردن

توقيت ماتش السعودية والأردن حسب ما تم الإعلان عنه من قبل قنوات بين سبورت الناقلة لبطولة كأس العرب قطر 2021 ستكون بدايتها حسب التوقيت العالمي غرينتش ” 19.00″ والذي يكون متوافق مع الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق وسوريا ولبنان وقطر وكذلك سيكون فى التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن

القنوات التي تذيع لقاء السعودية والأردن وفق ما أعلنت عنه مجموعة قنوات بين سبورت القطرية والتي تمتلك حقوق بث البطولة والتي ستكون مشفرة وسيكون إذاعة مباراة السعودية والأردن على قناة بين سبورت اتش دي 1 وبين سبورت اتش دي اثنين ويقوم بالتعليق على المباراة بين السعودية والأردن المعلق الكبير عامر الخوذيرى.

موعد مباريات السعودية فى كأس العرب ومجموعة المنتخب السعودي

بعد اجراء قرعة البطولة والتي أوقعت المنتخب السعودي مع المنتخب المغربي والمنتخب الفلسطيني والمنتخب الأردني فى المجموعة الثالثة ويبدأ المنتخب مشواره فى البطولة بلقاء المنتخب الأردني يوم الأربعاء الموافق 1/12/2021 وبعد ذلك يلاقى المنتخب الفلسطيني فى المباراة الثانية والتي ستكون يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 ويختتم المنتخب السعودي مباريات المجموعة فى مباراة كبيرة للغاية مع اسود الأطلسي المنتخب المغربي والتي ستقام على ملعب الثمامة وستكون مباراة السعودية والمغرب يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021 فى ختام مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب قطر 2021.