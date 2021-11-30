نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي ميرسيسايد .. موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة إيفرتون وليفربول ، تستكمل غدًا الأربعاء الأول من ديسمبر 2021، مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021، والتي انطلقت أولى مبارياته اليوم الثلاثاء، بمواجهة جمعت نيوكاسل يونايتد ونوريتش سيتي ، ويستضيف مساء الأربعاء، ملعب جوديسون بارك في مدينة ليفربول الإنجليزية، موقعة ديربي ليفربول أو ديربي ميرسيسايد ، والذي يجمع فريقا ليفربول وإيفرتون، والتي دومًا ما تشهد إثارة وندية كبيرة، بعيدًا عن مستويات وتاريخ الفريقين.

في السطور المقبلة، سنتناول موعد مباراة إيفرتون وليفربول والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي ، علاوة على تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون في البريميرليج .

مباراة إيفرتون وليفربول

جماهير وعشاق كرة القدم الإنجليزية، على موعد غدًا الأربعاء مع الإثارة والمتعة، حيث قمة أخرى من قمم الجولة الـ14، إلى جانب مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال ، حيث مواجهة ديربي ميرسيسايد أو ديربي ليفربول كما يحب البعض أن يلقبه.

وتتباين نتائج الفريقين حتى على صعيد ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الـ13 كما يتضح فيما يلي:

فـ نادي إيفرتون الإنجليزي يحتل حاليًا المركز الـ14 برصيد 15 نقطة وصافي (-4) أهداف.

يفصله عن نيوكاسل متذيل الترتيب 9 نقاط فقط، فيما يبتعد بـ15 نقطة كاملة عن تشيلسي المتصدر.

وخلال 13 جولة مضت من عمر البطولة الإنجليزية، لم ينجح التوفيز إلا في تحقيق 4 انتصارات فقط، علاوة على 3 تعادلات، بينما تلقى 6 هزائم هذا الموسم.

فعن الانتصارات، نجح إيفرتون في الفوز على ساوثهامبتون وبيرنلي بنتيجة واحدة (3-1)، بالإضافة إلى برايتون ونوريتش سيتي بالنتيجة ذاتها (2-0).

وتعادلت كتيبة المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز (مدرب ليفربول السابق) مع كلًا من ليدز يونايتد (2-2) ثم مانشستر يونايتد (1-1)، كما تعادل سلبيًا مع توتنهام.

إلا أن الفريق ذاق مرارة الخسارة 6 مرات، أمام أندية أستون فيلا ومانشستر سيتي بنفس النتيجة (0-3)، إلى جانب وست هام وبيرنتفورد بنتيجة واحدة (0-1)، بالإضافة إلى واتفورد (2-5) و وولفرهامبتون (1-2).

على الجانب المقابل، يدخل ليفربول مواجهة الأربعاء، بحثًا عن فوز قد يكون له مردوده الإيجابي على صعيد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وبعد مرور 13 جولة من عمر البريميرليج، يحتل الريدز المرتبة الثالثة بعدما حصد 28 نقطة وصافي (28) هدفًا.

وهو صاحب أعلى رصيد من الأهداف المسجلة هذا الموسم، يفصله عن تشيلسي المتصدر نقطتين، ومانشستر سيتي الوصيف نقطة واحدة.

وتمكن الليفر هذا الموسم، من تحقيق ثاني أكثر الانتصارات، بـ8 مرات للفوز، بالإضافة لـ4 تعادلات، ويتساوى مع البلوز برصيد الهزائم، بخسارة واحدة حتى الآن.

ونجحت كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب في الفوز على حساب نوريتش سيتي وليدز يونايتد وكريستال بالاس بثلاثية نظيفة، إضافة إلى الفوز بثنائية نظيفة على بيرنلي، بجانب الفوز بخماسية بيضاء على كلًا من واتفورد ومانشستر يونايتد، وأخيرًا الفوز بنتيجة (4-0) على أرسنال وساوثهامبتون.

كما تعادل ليفربول في 4 مباريات مع تشيلسي (1-1) ثم برينتفورد (3-3) ومانشستر سيتي وبرايتون بنتيجة (2-2).

غير أن الخسارة الوحيدة التي تلقاها الفريق، كانت أمام وست هام يونايتد بنتيجة (2-3).

تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون

على صعيد المواجهات بين إيفرتون وليفربول ، فقد التقى الفريقان في الدوري الإنجليزي 58 مرة من قبل.

نجح ليفربول في الفوز بـ24 مواجهة، فيما فاز إيفرتون في 9 مباريات، وحسم التعادل 25 مواجهة جمعت الناديين.

أما عن الأهداف المسجلة، فقد أحرز الريدز 80 هدفًا في شباك إيفرتون، بينما سجل التوفيز 52 هدفًا في مرمى ليفربول.

وعن أكبر فوز تحقق في تاريخ لقاءات ليفربول وإيفرتون ، فكان من نصيب ليفربول والذي فاز بنتيجة (5-2)، وذلك في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي في موسم 2020/2019، والذي توج بلقبه الريدز.

موعد مباراة إيفرتون وليفربول والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مواجهة ديربي ميرسيسايد ، مساء غدٍ الأربعاء، في تمام الحادية عشر والربع ( 11:15 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة والربع ( 10:15 م ) بتوقيت مصر، الثامنة والربع ( 8:15 م ) بتوقيت جرينتش وإنجلترا.

أما عن حكم مباراة إيفرتون وليفربول ، فقد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إسناد المهمة للدولي الإنجليزي بول تيرني.

وستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث الديربي عبر فضائية beIN Sports 1 HD Premium وكذلك من خلال تطبيق beIN Sports Connect إضافة إلى قنوات Sport TV2 Potugal و Premier Sport HD Slovakia و S Sport 1 HD و Setanta Sports Ukraine HD.

وبشأن معلق مباراة إيفرتون وليفربول ، فقد خصصت الشبكة الرياضية القطرية للتعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

الخاتمة

استعرضنا معًا في السطور السابقة، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، وكذلك تاريخ لقاءات ليفربول وإيفرتون .