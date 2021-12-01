نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان على النايل سات مجاناً في كأس العرب وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان اليوم في كأس العرب، تتطلع الجماهير العربية، والمصرية بشكل خاص للتعرف على القنوات المجانية التي ستذيع مباراة مصر ولبنان اليوم على النايل سات ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس العرب، حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة من مجموعات كأس العرب، والتي تضم كلا من: منتخب مصر، ومنتخب الجزائر، ومنتخب السودان، ومنتخب لبنان، وستكون الجماهير في انتظار موعد لقاء مصر اليوم ضد المنتخب اللبناني، والتي تعد استعداداً جيداً لمنتخب الفراعنة قبل الجولة الحاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومن خلال المقال نتعرف على أهم القنوات المجانية الناقلة لماتش مصر اليوم في كأس العرب ضد المنتخب اللبناني وموعد اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ولبنان اليوم

يعد المنتخب المصري أحد المنتخبات المرشحة بقوة لتحقيق لقب بطولة كأس العرب في ظل وجود الكثير من اللاعبين أصحاب القدرات العالية في كافة المراكز، ويذكر أن المنتخبين المصري واللبناني قد تواجها من قبل في 6 مواجهات، ونجح المنتخب المصري في الفوز خلال 5 مواجهات، فيما سيطر التعادل على نتيجة مباراة واحدة فقط، حيث يتوقع الكثيرون أن يحقق منتخب الفراعنة فوزه الأول في بطولة كأس العرب على حساب المنتخب اللباني، وهو الأمر الذي سنتعرف عليه من خلال متابعة أحداث اللقاء، ويمكن التعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لجميع مباريات كأس العرب من خلال الرابط السابق، والذي يضم جميع الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة مصر ولبنان في كأس العرب

من المقرر أن يكون توقيت مباراة مصر ولبنان اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 في إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس العرب في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي على ملعب الثمامة بدولة قطر وسط متابعة جماهيرية كبيرة، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، وسيكون المعلق الرياضي رؤوف خليف حاضراً للتعليق على أحداث هذا اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان في كأس العرب

يبحث الكثير من جماهير المنتخب المصري عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان مجاناً في كأس العرب عبر القمر نايل سات، وجميع الأقمار الأخري، حيث أعلنت إدارة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية عن نقل كافة مباريات البطولة عبر قنواتها المفتوحة، حيث ستكون مباراة مصر ولبنان منقولة عبر تردد قناة بي ان سبورت HD1 بتعليق الكابتن رؤوف خليف، كما ستنقل المباراة من خلال تردد قناة الكأس الرياضية المفتوحة HD1 على النايل سات.

ونشير لجميع متابعينا عبر المقال إلي أن جميع القنوات المجانية التي ستذيع مباراة مصر ولبنان في كأس العرب تبث بصيغة HD فقط، ويجب استقبال القناة من خلال الأجهزة الحديثة فقط.