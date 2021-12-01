قراءة في عقل كارلوس كيروش لتشكيل المنتخب المصري مع لبنان بكأس العرب

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة المنتخب المصري نظيره اللبناني اليوم الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 16 منتخبا عربيا، وتقام المباراة على إستاد أحد الملاعب التي تستضيف كأس العالم 2022 بقطر، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

واختتم المنتخب المصري آخر إستعداته الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، في حضور أشرف صبحي وزير الرياضة والسفير المصري بقطر، وظهر جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية رائعة، دون وجود إصابات، وأكد أشرف صبحي للاعبين ضرورة بذل الجهد وتحقيق الهدف من البطولة من أجل إسعاد الجماهير المصرية في قطر ومصر.

وطبقا للأنباء الواردة من معسكر الفريق، فإن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يفكر في الدفع بمهاجم الأهلي محمد شريف في مركز الجناح الأيسر بدلا من المهاجم الصريح، على أن يتم الإستعانة بلاعب نادي سموحة مروان حمدي كمهاجم صريح، للإستفادة من اللاعبين داخل الملعب.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام لبنان في كأس العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – أكرم توفيق

خط الوسط المدافع: عمرو السولية – حمدي فتحي

خط الوسط المهاجم: محمد شريف – محمد مجدي قفشة – مصطفى فتحي

المهاجم الصريح: مروان حمدي

القنوات الناقلة للمباراة

المبارة مذاعة على قناة بين سبورت المفتوحة الأولي + قناة الكأس الرياضية الأولى المفتوحة، ويعلق علي أحداث المباراة على قناة بين سبورت رؤوف خليف، وعلى قناة الكأس خالد الحدى.