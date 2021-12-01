انت الان تتابع تفاصيل خبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يطالب إتحاد الكرة برفع الإيقاف عن شيكابالا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إلتقي مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع قائد الفريق محمود عبدالرزاق شيكابالا في وجود أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، تم إنعقاد الجلسة بصفة قيادة شيكابالا للفريق، والتعرف على كل الأمور التي تخص اللاعبين بنادي الزمالك.

وفي نفس السياق أكد مرتضى منصور على وجود جلسة مع المدير الفني للفريق السيد باتريس كارتيرون عقب العودة من الإجازة مباشرة، للتعرف منه على كل ما يخص الفريق، والمشاكل الموجودة للعمل على حلها، وكذلك مناقشة أمور اللاعبين الراحلين والطيور المهاجرة وعودتها من جديد لصفوف الفريق.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التقدم طلب للإتحاد المصري لكرة القدم، لرفع الإيقاف عن اللاعب محمود شيكابالا، ويكفي الفترة التي قضاها في الإيقاف منذ بداية الدوري وحتى الآن، مع كامل الاحترام لقرار الإتحاد بخصوص فترة إيقاف اللاعب.

يذكر أن اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا قد قضى حتى الآن مدة 6 مبايات من بطولة الدوري هذا الموسم بسبب العقوبة المفروضة عليه من قبل الإتحاد، وكان الإتحاد قد أوقف شيكابالا لمدة 8 أشهر وقلصت لـ 8 مباريات بسبب سوء السلوك الذي ظهر من اللاعب ضد أحمد مجاهد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم.

وقام اللاعب شيكابالا بتهنئة مرتضى منصور على عودته من جديد، وقام بمداعبته بعد تهنئته بالفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي “عايزين مكافآت الدوري ياريس”، كما أكد شيكابالا لمرتضى منصور أنه يعرف لاعبي الفريق جيدا، مؤكدا له بعودتك مع أمير وأحمد ستعود مسيرة الفريق والمنافسة بقوة.