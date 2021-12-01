انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام مع برينتفورد اليوم الخميس 2-12-2021 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في مباراة يستضيفها ملعب توتنهام ستديوم تجمع بين نادي توتنهام هوتسبير مع نادي برينتفورد ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز كرة القدم “البريميرليج”، ويسعى الفريقان للفوز بالمباراة للتقدم أكثر في جدول الترتيب العام، خاصة نادي توتنهام الذي دائما ما يكون ضمن الأربعة الأوائل في جدول الترتيب.

وخاض نادي توتنهام هوتسبير مع المدير الفنى للفريق الجديد الإيطالي أنطونيو كونتي حتى الآن 12 مباراة في الدوري نجح في الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى الخسارة في 5 مباريات، ويملك من النقاط 19 نقطة في المركز التاسع بجدول الدوري، وهو مركز لا يليق بقيمة الفريق الكبيرة.

وعلى الجانب الآخر نادي برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي من دوري الدرجة الثانية “البريميرليج”، لعب حتى الآن 13 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الخسارة في 5 مباريات، ويملك من النقاط 16 نقطة بالمركز الحادي عشر، وهو مركز جيد لنادي جديد قادم من الشامبيونشيب.

ويأمل أنطونيو كونتي في إستعادة الثقة للاعبين وتحسين الأداء والعودة للانتصارات بعد سلسلة من الأداء السيئ مع المدرب البرتغالي السابق للفريق نونو سانتوس، أدت إلى تراجع مستوى الفريق بالدوري حتى وصل للمركز التاسع بجدول الترتيب.

موعد وتفاصيل مباراة توتنهام هوتسبير مع برينتفورد