كأس العرب: آخر أخبار المنتخب التونسي قبل مواجهة سوريا

أجرى المنتخب الوطني التونسي مساء أمس الأربعاء حصته التدريبية الأولى استعدادا للقاء الجمعة ضد المنتخب السوري ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية لكأس العرب التي تحتضنها قطر إلى غاية يوم 18 ديسمبر الجاري.

وقد عرفت هذه الحصة التدريبية المغلقة التي اقيمت بملعب العقلة بالدوحة مشاركة كل من ياسين الشيخاوي وعلى معلول بصفة انفرادية من خلال اخضاعهما لبرنامج تأهيل خاص بعد تعرضهما الى إصابة عضلية. وسيخضع اللاعبان الى متابعة طبية في انتظار تطور وضعيتهما الصحية وتحديد مدى جاهزيتهما لتعزيز صفوف المنتخب التونسي في بقية مشواره ضمن منافسات كاس العرب.

ويختتم المنتخب الوطني تحضيراته لمواجهة نظيره السوري مساء الغد الخميس.

وتقام مباراة تونس وسوريا يوم الجمعة بملعب البيت بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس على ان يختتم منتخب "نسور قرطاج" مقابلاته ضمن الدور الاول يوم الاثنين المقبل (س 16 بتوقيت تونس) بملاقاة نظيره الاماراتي الفائز امس على المنتخب السوري 2-1.

وكان المنتخب التونسي استهل مشاركته في كاس العرب بفوز عريض على نظيره الموريتاني (5-1) امس الثلاثاء.

وات