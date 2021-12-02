القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2021، وهو النسخة العاشرة من كأس العرب الذي يشارك فيه 23 منتخب عربي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي يتم استضافته في دولة قطر في الفترة ما بين 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر 2021 على أن يتم اختيار 9 فرق وفقا لتصنيف الفيفا العالمي، وتتأهل 7 فرق إلى دور المجموعات، وفي دور المجموعات ستكون هناك 4 مجموعات من 4 فرق، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر بكأس العرب 2021 التفصيل.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2021

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 سافر المنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش في الاستعداد للسفر إلى الدوحة يوم الأحد الماضي للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021، حيث تقوم دولة قطر باستضافته 16 منتخب عربي في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر، ونظرا لرغبة العديد من مشجعي كرة القدم في جميع دول العالم في مشاهدة مباريات كأس العرب، نعرض لكم القنوات الناقلة للمباريات.

قناة Brin sport المجانية، والتي يمكن استقبالها على تردد 11054 H، ومعدل ترميز 27500.

مجموعة قنوات الكأس القطرية على تردد 11919 H، ومعدل ترميز 27500.

مجموعة قنوات بي ان سبورت ماكس على تردد 12604 H، ومعدل ترميز 27500.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2021

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2021 ينتظر الملايين من المشاهدين حفل تقديم الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والتي لم تعقد منذ 2019 نظرا لتفشي الوباء، ولكن من المقرر عقد الحفل هذا العام، حيث يتناقس على اللقب 3 لاعبين من دولة أوروبا، وهم: البولندي روبرت ليفاندوفسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي والإيطالي جورجينو، و ستقام الحفل على مسرح ودار أوبرا دو شاتليه في باريس في تمام الساعة 12 مساءا بتوقيت القاهرة، و11 بتوقيت مكة المكرمة، وتقوم قناة بي ان سبورت الإخبارية بنقل الحفل على شاشتها.