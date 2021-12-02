جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2022/2021 بعد فوز ليفربول على إيفرتون صلاح في صدارة الهادفين

من أهم موضوعات البحث اليوم على محرك البحث الرئيسي جوجل، هو جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات الأربعاء في الجولة 14 من عمر البريمرليج، وفوز ليفربول على غريمة إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في قمة الميرسيسايد، ليستمر في الصراع الثلاثي الشرس على اللقب الأغلى في العالم، تشلسي يتشبث بالصدارة برصيد 33 نقطة، ثم يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ورفاق الفرعون المصري ومتصدر الهدفين محمد صلاح نادي ليفربول في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، وتترقب جماهير ومحبي الكرة الانجليزية مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم، للتعرف على شكل الجدول بعد نهاية كل مباريات الجولة 14 من البريمرليج الذي يشتعل في كل جولة ويشتد صراع المقدمة بين العمالقة الثلاثة.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 تشيلسي 14 10 3 1 24 6:33 27 33 2 مانشستر سيتي 14 10 2 2 24 8:29 21 32 3 ليفربول 14 9 4 1 24 12:43 31 31 4 وست هام يونايتد 14 7 3 4 24 17:25 8 24 5 آرسنال 13 7 2 4 25 17:15 -2 23 6 وولفرهامبتون 14 6 3 5 24 12:12 0 21 7 برايتون 14 4 7 3 24 15:13 -2 19 8 ليستر سيتي 14 5 4 5 24 25:22 -3 19 9 توتنهام هوتسبير 12 6 1 5 26 17:11 -6 19 10 مانشستر يونايتد 13 5 3 5 25 22:21 -1 18 11 برينتفورد 13 4 4 5 25 17:17 0 16 12 كريستال بالاس 14 3 7 4 24 20:19 -1 16 13 أستون فيلا 14 5 1 8 24 23:19 -4 16 14 إيفرتون 14 4 3 7 24 24:17 -7 15 15 ساوثهامتون 14 3 6 5 24 20:13 -7 15 15 ليدز يونايتد 14 3 6 5 24 20:13 -7 15 17 واتفورد 14 4 1 9 24 26:19 -7 13 18 بيرنلي 13 1 7 5 25 20:14 -6 10 19 نورويتش سيتي 14 2 4 8 24 28:8 -20 10 20 نيوكاسل يونايتد 14 0 7 7 24 30:16 -14 7

الدوري الانجليزي الممتاز2022/2021

فوز تشلسي على والتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الرابعة عشر، ويواصل مانشستر سيتي وليفربول مطاردة تشلسي بالفوز في نفس الجولة، السيتي حقق فوزاً هاماً على فريق أستون فيلاد في نفس الجولة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما أكتسح الليفر إيفرتون برباعية مقابل هدف وحيد، ليظل الصراع الثلاثي مستمر في قادم الجولات في الدوري، وهناك صراع من نوع أخر وهو صراع الهدفيين، الذي ينفرد به النجم المصري صلاح بفارق عن أقرب منافسيه.

ترتيب الهدفيين في الدوري الانجليزي

محمد صلاح : نجم ليفربول في الصدارة برصيد 13 هدف. اللاعب جيمي فاردي : نجم ليستر سيتي برصيد 9 أهداف. نجم الليفر جوتا : في المركز الثالث برصيد 8 أهداف. ساديو ماني : نجم نادي ليفربول برصيد 7 أهداف. مايكل أنطونيو : نجم وست هام يونايتد برصيد 6 أهداف. رافيينا : نجم نادي ليدز يونايتد برصيد 6 أهداف. إيمانويل دينس : نجم نادي واتفورد برصيد 6 أهداف.

الدوري الانجليزي الممتاز

تقام اليوم الخميس عدة مباريات في ختام الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يلعب توتنهام مع يريتتفورد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، واللقاء الثاني وهو المنتظر قمة مانشستر يونايتد ضد أرسنال، في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية، لتكتمل مباريات الجولة 14 من الدوري الانجليزي الممتاز المثير.