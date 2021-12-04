موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

الريال في مهمة صعبة ضد سوسيداد على ملعب أنويتا، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الأسباني، الذي يشهد مباريات قوية في نفس الجولة تجمع في أهمها فريق برشلونة على ملعبه الكامب نو مع ريال بيتيس، بينما يستقبل رفاق بونو في إشبيلية على ملعبهم فريق فياريال في مباراة صعبة على الفريق الأندلسي ضد الغواصات، بينما أتلتيكو مدريد يستضيف على ملعبه واندا ميرتوبوليتانو فريق رايو فاليكانو، بالإضافة إلى موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم التي تنطلق في الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الميرنجي يلاقي ريال سوسيداد في مباراة قوية، يأمل فيها رفاق أنشيلوتي تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني المتواجد فيها حالياً برصيد 36 نقطة، جمعها من خوض 15 مباراة، تمكن فيها من تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مباراة وحيدة، ويأمل رفاق بنزيمة في تحقيق الفوز الثامن على التوالي ضد سوسيداد، مدعمين بمعنويات مرتفعة، بعدما حققوا فوز ثمين في آخر مبارياتهم ضد أتلتيك بيلباو، حيث استضاف الملكي على ملعبه سانتياغو بيرنابيو الفريق الباسكي في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة، وتمكن من خطف نقاط المباراة الثلاث بهدف سجله المتألق كريم بنزيمة، ليواصل كريم تقديم مستويات مبهرة في الموسم الجديد، ويقود رفاق أنشيلوتي نحو الحفاظ على صدارة الليغا بجدارة.

ريال سوسيداد يأمل في تحقيق الفوز ضد ريال مدريد، للعودة لمسار الانتصارات من جدديد، بعد أن غاب عن ذلك المسار لجولتين على التوالي تعادل فيها على ملعبه ضد فالنسيا سلبيا، قبل أن يخسر خارج ملعبه ضد الفريق الكتالوني إسبانيول بهدف دون رد، ثم واصل نتائجه السلبية بالخسارة ضد موناكو في الدوري الأوروبي بهدفين مقابل هدف، ولكن جاءت المباراة الأخيرة له لتعطي له أمل في إيقاف النتائج السلبية، بعدما حقق الفوز في أولى مبارياته في كأس ملك أسبانيا ضد بان بوليدو برباعية دون رد ليتأهل للدور التالي في البطولة.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم

السبت الموافق 4 ديسمبر 2021.

10:00 توقيت مصر، وليبيا.

9:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

11:00 توقيت مكة المكرمة، الأردن، سوريا، فلسطين، والعراق.

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسوسيداد