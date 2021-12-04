نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا وموريتانيا والقنوات الناقلة في كأس العرب الإثنين 06\12\2021 الجولة الثالثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة سوريا وموريتانيا القادمة في كأس العرب 2021، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق السادس من شهر ديسمبر الحالي، حيث يستضيف استاد الجنوب مباراة سوريا القادمة في كأس العرب ضد موريتانيا، وذلك لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات سوريا وموريتانيا وتونس والإمارات.

يدخل منتخب سوريا “نسور قاسيون” المباراة بروح معنوية مرتفعة جداً، بعد الفوز المستحق على منتخب تونس في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثانية، فوز قلب حسابات المجموعة الثانية بالكامل، فلم يحسم أي من منتخبات المجموعة التأهل بشكل رسمي حتى الآن، رغم فوز منتخب الإمارات في المبارتين وحصوله على 6 نقاط، إلا أن صعوده لدور ربع النهائي معلق لآخر جولة، كل هذا بسبب فوز منتخب نسور قاسيون المستحق على نسور قرطاج، يحتل نسور قاسيون المركز الثالث برصيد 3 نقاط، جمعهم من فوز في مباراة تونس الأخيرة، بعد أن خسر الجولة الأولى أمام منتخب الإمارات.

في المقابل يدخل منتخب موريتانيا “المرابطون” المباراة بدون أي حظوظ في التأهل، بعد خسارته الجولتين الماضيتين أمام منتخب الإمارات ومنتخب تونس، ليحتل المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الثانية، لكن يسعى منتخب المرابطين نحو الظهور بمظهر قوي في هذه المباراة، لذلك لن تكون مباراة سهلة أمام المنتخب السوري، رغم الفارق الكبير بين المنتخبين في الناحية الفنية والتكتيكية، إلا أن كرة القدم لا تعترف بغير الجهد في الملعب والسيطرة على المستطيل الأخضر.

موعد مباراة سوريا وموريتانيا

يحتضن استاد الجنوب مباراة موريتانيا القادمة في كأس العرب ضد سوريا، اليوم الإثنين الموافق 06\12\2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب قطر 2021، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:00:- بتوقيت موريتانيا وحسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت سوريا والسعودية والعراق والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين وقطر ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة الثانية لكأس العرب

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وموريتانيا في كأس العرب، هي قنوات beIN Sports HD2، لأنها هي المالكة لحقوق نقل بطولة كأس العرب، ومعلق مباراة سوريا وموريتانيا هو المعلق المتميز محمد بركات.

بطاقة مباراة موريتانيا ضد سوريا