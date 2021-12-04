نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس والإمارات والقنوات الناقلة في كأس العرب الإثنين 06\12\2021 في الجولة الحاسمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة مواجهة الحسم وموعد مباراة تونس والإمارات القادمة في كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق السادس من ديسمبر الحالي، حيث يستضيف استاد الثمامة مباراة تونس القادمة في كأس العرب ضد الإمارات، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى، مباراة أطلق عليها خبراء الساحرة المستديرة مباراة الحسم، وذلك لأنها ستحدد بشكل كبير المتأهل إلى دور ربع النهائي، بالإضافة إلى مباراة سوريا وموريتانيا، والتي سوف تقام في نفس اليوم، لذلك يزداد البحث بصورة كبيرة عن موعد مباراة الإمارات وسوريا القادمة في كأس العرب والقنوات الناقلة.

يدخل منتخب تونس “نسور قرطاج” المباراة برغبة قوية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وضمان التأهل إلى دور ربع نهائي كأس قطر 2021، منتخب تونس الحزين بسبب خسارته المفاجئة أمام نظيره السوري، يسعى لتصحيح الأوضاع أمام منتخب عيال زايد، ويحتل نسور قرطاج المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويحتاج للفوز حتى يتأهل خصوصاً أن نسور قاسيون سيواجهون موريتانيا في الجولة الأخيرة.

أما منتخب الإمارات “عيال زايد” رغم الفوز في الجولتين السابقتين إلا أنهم لم يتأهلوا بشكل رسمي حتى الآن، ويكفيهم للتأهل التعادل أو الفوز، حيث يحتل الأبيض الإماراتي المركز الأول برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولتين السابقتين أمام سوريا وموريتانيا، لذلك من المتوقع أن نرى مباراة قوية ومثيرة بين الكبيرين، مباراة تتسم بالندية والقوة والإثارة والندية والإصرار على خطف بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة.

موعد مباراة تونس والإمارات

يحتضن استاد الثمامة مباراة الإمارات القادمة كأس العرب ضد تونس، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 06\12\2021، لحساب الجولة الثالثة والحاسمة وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:00:- بتوقيت موريتانيا وحسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:00:- الرابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة الحاسمة

القنوات الناقلة

القنوات الناقلة تونس والإمارات هي قنوات بي إن سبورتس وقناة الكأس القطرية، حيث تمتلك قنوات beIN حقوق نقل البطولة بالكامل، وقد قررت إدارة القناة نقل البطولة مجاناً على شاشتها، وسوف يتم نقل مباراة الإمارات ضد تونس على قناة beIN Sports HD.

بطاقة مباراة الإمارات وتونس