نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وقطر كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق وقطر كأس العرب 2021 على أرضية ملعب ستاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة وفي إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى من كأس العرب 2021 ستكون أنظار جماهير كرة القدم العربية متجه صوب ملعب البيت مساء الاثنين السادس من ديسمبر الجاري، وذلك من أجل متابعة أحداث مباراة العراق وقطر في مباراة هي الأهم بالنسبة للمنتخب العراقي في هذه البطولة.

ويدخل منتخب أسود الرافدين في هذه المباراة رافعاً شعار لابديل عن الفوز، خاصة وأن أي نتيجة غير الفوز على منتخب قطر ستعني خروج المنتخب العراقي من بطولة كأس العرب 2021، خاصة في حال أن انتهت مباراة البحرين وعمان بفوز أحدهما وخسارة العراق أمام قطر، فهذا سيعني أن بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة ستظل حتى اللحظات الأخيرة من منافسات هذه المجموعة.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 برصيد نقطتين، حصدهم منتخب أسود الرافدين من التعادل في الجولتين: الأولى أمام منتخب عمان، والثانية أمام منتخب البحرين، وهو بالطبع ما أثار حفيظة العديد من جماهير المنتخب العراقي نظراً للنتائج التي لم تبيض وجه جماهير المنتخب العراقي.

على الجانب الآخر فإن المنتخب القطري قد نجح في حسم تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب إثر فوزه في الدقائق الأخيرة من المباراة الماضية على منتخب عمان، العنابي استطاع تحقيق الفوز بهدف دون رد على منتخب البحرين في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتمكن من حسم التأهل والفوز على منتخب عمان بهدفين لهدف، ليأتي العنابي في الصدارة برصيد ست نقاط.

موعد مباراة العراق وقطر

هذا وقد تقرر أن تقام أحداث مباراة العراق وقطر في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من دوري مجموعات كأس العرب 2021 مساء يوم الاثنين، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وقطر

وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة العراق وقطر من خلال قناة bein SPORTS HD1، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة عبر شبكة قنوات الكأس.