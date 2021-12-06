القنوات المجانية الناقلة لمشاهدة مباراة سوريا وموريتانيا في كأس العرب 2021

مازال الحديث الأول في الشارع الرياضي العربي هو كل ما يخص بطولة كأس العرب التي تقام حالياً في دولة قطر، حيث تشهد الجولة الثالثة التي تضم مجموعة من الدول في دور المجموعات موعد مباراة مرتقبة ومنتظرة بشكل كبير والتي تجمع بين منتخبي سوريا وموريتانيا في إطار فعاليات المجموعة الثانية من البطولة، حيث يتصدر منتخب الإمارات هذه المجموعة الثانية وذلك برصيد ستة نقاط، ثم يتبعه في الترتيب كل من دولتي تونس وسوريا بفارق ثلاث نقاط لكل دولة منهم، ثم تأتي موريتانيا بدون نقاط.

موعد مباراة سوريا وموريتانيا في كأس العرب 2021

يستضيف إستاد الجنوب في دولة قطر، مباراة سوريا وموريتانيا المنتظرة والتي سوف تشهد حضور جماهيري كبير وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة، وتكون في الخامسة بتوقيت مدينة دمشق، كما أنه سوف تقام مباراة كلاً من دولتي تونس والإمارات في نفس التوقيت أيضا، ويذكر أن منتخب سوريا قام بأداء عالي ومميز للغاية بعد خسارته في الجولة الأولى من منتخب الإمارات، حيث شهدت المباراة الماضية عرضاً قويا استطاع من خلاله تحقيق فوزا غاليا على منتخب تونس وذلك من خلال إحراز لاعبيه بهدفين دون رد، مما أثار حالة من الارتباك داخل حسابات المجموعة.

موعد مباراة سوريا وموريتانيا 6:00 م بتوقيت السعودية

موعد مباراة سوريا وموريتانيا 5:00 م بتوقيت دمشق

موعد مباراة سوريا وموريتانيا 5:00 م بتوقيت تونس والإمارات

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وموريتانيا في كأس العرب 2021

من المتوقع أنه سيتم نقل المباراة التي تجمع بين منتخبي تونس والإمارات وذلك عبر قناة beIN SPORTS HD 2 المفتوحة، وأيضا سوف تذاع هذه المباراة على قناة الكأس الخليجية المفتوحة، كما أنه تم الإعلان في وقت لاحق انه من المقرر أن يتم نقل تغطية المباراة عبر القناة الرسمية التي تخص شبكة بي إن سبورتس الشهيرة على موقع “يوتيوب”.